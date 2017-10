Planetário da UFSM terá sessão aberta ao público nesta quinta-feira 

Outubro Rosa 25/10/2017 | 17h08 Atualizada em

O Planetário da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) terá uma sessão aberta ao público nesta quinta-feira, às 16h. A sessão é organizada em alusão ao Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da prevenção do câncer de mama.

A entrada é gratuita mas a organização pede, para quem puder, levar doações de materiais de higiene pessoal que serão doados para alguma instituição que trabalhe diretamente com pacientes de câncer de mama. A instituição que receberá as doações ainda não foi definida.

São 100 vagas abertas ao público. Quem tiver interesse, pode ir até o evento no Facebook e clicar no botão "inscrever-se". Quem tiver inscrito por meio da rede social, terá preferência. Se todas as vagas não forem preenchidas, será possível entrar na hora da sessão.

De acordo com Diana Sampaio, diretora do planetário, se houver número maior de interessados, haverá uma sessão extra assim que terminar a primeira, por volta de 16h40min.