Pelo menos nove escolas de Santa Maria não terão aula nesta sexta-feira

Pelo menos nove escolas de Santa Maria suspenderam as aulas nesta sexta-feira por problemas causados pela tempestade da última quinta-feira . De acordo com o levantamento feito pelo Diário, quatro escolas da Rede Municipal, cinco da Rede Estadual e uma particular informaram que não terão aula.





Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

ESCOLAS MUNICIPAIS

As escolas abaixo tiveram danos nos telhados por causa da tempestade.

– João Hundertmark

– Emei Angela Tomazzeti

– Emei Sinos de Belém

– Emei Casa da Criança

Com dificuldade de comunicação por telefone devido a falta de energia elétrica, até o fechamento desta edição, a 8ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE) e a Secretaria de Estado de Educação não soube informar quantas escolas suspenderam as aulas. De acordo com o coordenador da 8ª CRE, José Luis Eggres, as aulas estão canceladas nas escolas que tiveram danos graves.

ESCOLAS ESTADUAIS

As escolas abaixo tiveram as aulas suspensas por danos

– Antônio Francisco Lisboa

– Coronel Pilar

– Professora Naura Teixeira Pinheiro

– Cícero Barreto

IMPASSE

De acordo com informações dos órgãos, se a energia elétrica for restabelecida na manhã desta sexta-feira, as aulas devem voltar nas escolas que não tiveram danos. Segundo a Prefeitura de Santa Maria, 53 das 78 suspenderam as aulas por falta de luz nesta quinta-feira.

Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

ENSINO SUPERIOR

O Diário entrou em contato com as oito instituições com ensino presencial e delas, apenas a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Santa Maria, no Distrito de Boca do Monte, cancelou as aulas por causa da tempestade.

ESCOLAS PARTICULARES

NÃO TERÁ AULA

– Coração de Maria informou que as atividades letivas só serão retomadas na segunda-feira

– A Riachuelo Camobi informou que não haverá aula no período matutino devido a queda de energia elétrica. Sobre o turno da tarde, o colégio vai informar até ao meio-dia desta sexta-feira

Na Marista de Santa Maria, as atividades serão retomadas hoje nos horários habituais. Na escola Batista, seguem as aulas normais. Nas outras, segundo as direções de cada instituição, as informações sobre a suspensão de aulas devem ser transmitidas pelas redes sociais e grupos.