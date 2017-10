Patrulhamento deve ser intensificado na região oeste de Santa Maria

Segurança Pública 26/10/2017 | 17h40 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Encontro reuniu representantes de instituições e da comunidade no Salão da Igreja Católica São Marcelino Champagnat, no Bairro Nova Santa Marta

Encontro reuniu representantes de instituições e da comunidade no Salão da Igreja Católica São Marcelino Champagnat, no Bairro Nova Santa Marta Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A comunidade da Região Oeste deve ter a segurança intensificada. Depois de uma reunião na tarde da última quarta-feira, no Bairro Nova Santa Marta, a Brigada Militar disse que vai aumentar as rondas no local.

VÍDEO: confira as dicas de matemática para o Enem 2017

O encontro reuniu Legislativo, comunidade e órgãos da segurança pública no Salão da Igreja Católica São Marcelino Champagnat, na Vila 7 de Dezembro, no Bairro Nova Santa Marta, e teve como tema a segurança dos moradores.

Segundo o capitão Rodrigo Fontoura de Oliveira que comanda o 2º Esquadrão da BM, sediado naquela região, o policiamento é feito em toda a área de abrangência.

– Haverá intensificação do patrulhamento, mas não de efetivo – disse o capitão.

Não há previsão de construir terceiras faixas na RSC-287, diz o Daer

Em função do horário verão, é prática da BM aumentar a presença policial no final da tarde, já que há mais pessoas nas ruas nesse período. Essa presença também deve ser notada nos bairros em locais onde há estabelecimentos comerciais, pontos de maior circulação de pessoas.

A comunidade da Região Oeste também demonstrou preocupação, no encontro de quarta-feira, com um prédio abandonado na Avenida Mallmann Filho, onde seria construída uma creche. Segundo o vereador João Kaus (PMDB) que propôs a reunião, a obra é utilizada por usuários de drogas e oferece risco à população.

Thor: Ragnarok chega aos cinemas para impedir destruição do seu reino

Sobre essa questão, o coordenador da Guarda Municipal, Sandro Nunes, disse que irá procurar a secretaria a qual a obra está vinculada para buscar uma solução. É à Guarda Municipal que cabe a segurança de prédios municipais, entre outros locais públicos.

– É fundamental que as pessoas nos tragam essas informações. Vamos levar esse pleito da comunidade adiante, ver quem é o órgão do município responsável pelo prédio e apresentar as consequências dessa obra inacabada para a segurança – disse Nunes.