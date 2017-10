Pais farão protesto nesta terça para pedir aulas em São Martinho da Serra

Greve dos professores 30/10/2017 | 20h41 Atualizada em

Um grupo de pais de alunos da rede estadual de ensino de São Martinho da Serra organizou um protesto para a manhã desta terça-feira para pedir o retorno das aulas na cidade. O ato está programado para começar às 8h30min em frente à Escola Lélia Ribeiro.

Professores da escola Lélia Ribeiro aderiram à greve da categoria contra o parcelamento dos salários pelo governo do Estado Foto: Reprodução / Reprodução

Os professores da única estadual do município, que tem alunos dos ensinos Fundamental e Médio, estão em greve contra o parcelamento dos salários. Segundo uma das organizadoras do protesto, a empresária Vânia Flores, a preocupação dos pais é com a recuperação do ano letivo e, também, com o transporte escolar. Para os estudantes que precisam do serviço, que é prestado pelo município, o receio é que o transporte se encerre com o fim das aulas da rede municipal.

Dessa forma, quem mora no interior terá muita dificuldade em se deslocar até a escola, que fica no centro de São Martinho da Serra.

– Eles (os professores) têm o direito deles, e a gente tem os nossos também. Eles recebem parcelado, mas recebem – afirma Vânia.

Médico de São Gabriel recebe principal prêmio da saúde global no mundo

A empresária tem um filho de 13 anos no 8º ano da escola. A mobilização dos pais está sendo feita por meio das redes sociais para buscar a volta das aulas na escola.