Padaria é assaltada em Santa Maria

Uma padaria foi alvo de um assaltante no início da noite de terça-feira, em Santa Maria. Caso aconteceu por volta das 20h no Bairro Passo D'Areia.

De acordo com a Brigada Militar, um homem chegou ao Panifício Imembuí, na Rua Venâncio Aires, foi até o caixa, apontou uma arma na direção da funcionária e anunciou o assalto. A funcionária tentou fugir, mas o criminoso a rendeu e pediu dinheiro.

Ele roubou cerca de R$ 300 em dinheiro, fugiu em uma motocicleta azul e ainda não foi localizado.

Conforme a gerente do local, esta é a quarta vez que o estabelecimento é assaltado. A padaria estava fechando no momento do crime e não havia clientes no local.