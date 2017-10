Os temporais que marcaram Santa Maria e Região nos últimos 15 anos

Memória 21/10/2017 | 13h30 Atualizada em

Ao longo de 15 anos e quatro meses de história, o Diário de Santa Maria trouxe, em suas páginas, inúmeros relatos e imagens sobre fenômenos da natureza que assustaram os moradores e causaram rastros de destruição na cidade e na região. Assim como a tempestade da madrugada da última quinta-feira, outros temporais históricos ficaram marcados na memória dos leitores. Confira:

11 de setembro de 2002

Com ventos de até 140 km/h, o maior temporal dos últimos sete anos em Santa Maria deixou 1,6 mil casas destelhadas e, pelo menos, 150 completamente destruídas. Foram mais de 2 mil ocorrências na cidade. O estoque de 23 mil metros quadrados de lona da prefeitura esgotou-se em um dia.

Foto: Charles Guerra / Diário de Santa Maria

10 de setembro de 2005

Em Santa Maria, o temporal acompanhado de rajadas de vento de até 76km/h destelhou 30 casas, derrubou postes e árvores. Ruas ficaram alagadas, e a chuva de granizo atingiu pontos isolados da cidade.

Foto: Marina Chiapinotto / Agencia RBS

26 de setembro de 2007

O temporal deixou dezenas de famílias desabrigadas em cidades como Dona Francisca, Nova Esperança do Sul, Quevedos, São João do Polêsine e São Vicente do Sul. Em Jaguari, a cheia do Rio Jaguari fez uma vítima, uma mulher de 57 anos.

Foto: Claudio Vaz / Agencia RBS

11 de setembro de de 2008

São Sepé foi atingida por uma chuva de granizo que deixou 1,2 mil casas destelhadas. A Defesa Civil atendeu 250 famílias e distribuiu 5 mil metros de lona. Em São Francisco de Assis, um homem de 40 anos morreu ao ser atingido por um raio.

Foto: Fernando Ramos / Agencia RBS

7 de setembro de 2009

Itaara, Santa Maria e Lavras do Sul foram atingidas por uma forte chuva de granizo que deixou milhares de casas destruídas e famílias desabrigadas que precisam de lonas, mantimentos e telhas. Os três municípios decretaram situação de emergência.

Foto: Lauro Alves / Agencia RBS

18 e 19 de setembro de 2012

Tempestades no noroeste do Estado com ventos intensos e grandes pedras de granizo.

Foto: Claudio Vaz / Agencia RBS

2 de dezembro de 2012

Microexplosão na região oeste de Santa Maria

10 e 11 de dezembro de 2012

Linha de tempestades com velocidades do vento acima de 100 km/h no Estado

29 de maio de 2013

Tempestades com possíveis microexplosões na região central do Estado, principalmente em Dilermando de Aguiar.

10 de novembro de 2013

Diversas tempestades ao longo de todo o Estado com rajadas de vento intensas e grandes pedras de granizo.

16 de março de 2014

Tornado em São Gabriel provoca destruição na área rural do município.

6 de agosto de 2015

Casas ficaram destelhadas em Santa Maria com rajadas de vento que chegaram aos 84km/h, por volta das 8h, na região de Camobi.

15 de outubro de 2015

Rajadas de vento de 134 km/h, que atingiram Santa Maria por volta das 5h, arrancaram telhados de casas e outros imóveis na cidade, incluindo o Ginásio Guarani-Atlântico.

Foto: Maiara Bersch / Agencia RBS

7 de abril de 2016

As rajadas de vento, em Camobi, chegaram a 84 km/h, provocando estragos pontuais no Centro e em um bairro da cidade.

16 de maio de 2016

As rajadas chegaram a 98,2 km/h, e foram registrados 32,2mm de chuva em Santa Maria

2 de novembro de 2016

Rajadas de vento atingiram 95 km/h em Santa Maria

Foto: Josiane Machado / Arquivo Pessoal

2 de outubro de 2017

Em Santa Maria, as rajadas de vento atingiram os 86 km/h durante a tarde, deixando moradores sem luz. Outras 100 casas foram destelhadas em Tupanciretã depois que o vento atingiu 128km/h ontem

Foto: Lucas Amorelli / NewCo DSM

13 de outubro de 2017

Região contabiliza danos em 200 residências causados pela chuva

Foto: Charles Guerra / New CO DSM

