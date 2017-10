OPINIÃO: Sobre medo, abordagem policial e convivência humana

Artigo 30/10/2017 | 14h50 Atualizada em

Em 26 e 27 de outubro, o Escritório Regional das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), do qual participo como consultor, em parceria com a Secretaria Estadual da Segurança Pública do Rio Grande do Sul e com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), promoveu o workshop internacional ''Gestão, Transparência, Controle Social e Integridade do Uso da Força: Experiências Comparadas para uma Polícia Comunitária em Evolução'', na sede do Memorial do Ministério Público gaúcho, em Porto Alegre.

Ao longo desses dias, representantes da sociedade civil, pesquisadores, policiais, Guardas Municipais, peritos criminais, agentes penitenciários, especialistas, gestores de segurança pública e demais políticas setoriais do Estado, do país e do Exterior debateram algumas das melhores práticas comparadas de policiamento comunitário, de fortalecimento dos mecanismos de controle (interno e externo) da atividade policial e de gestão da informação.

Essa iniciativa, que se desenvolve no bojo dos demais projetos e ações integrantes do Programa Oportunidades e Direitos (POD/RS), visa, no limite, contribuir para a redução dos homicídios e dos crimes violentos, como os roubos, no território Umbu/Salomé, na cidade de Alvorada; na Lomba do Pinheiro, Restinga, Rubem Berta e Cruzeiro do Sul, em Porto Alegre, e, ainda, no bairro Cecília, em Viamão, dada a sua relevância social, expressa na representação de cerca de 40% da vitimização letal juvenil praticada em todo o Estado.

A campanha latino-americana Instinto de Vida, protagonizada por mais de 50 organizações da sociedade civil, vem apontando que, a partir de diversas pesquisas de opinião empreendidas na região, como aquelas encampadas pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, entre 50% e 75% dos(as) cidadãos(ãs) da América Latina e Caribe têm medo de ser assassinado. Portanto, enfrentar os homicídios, sobretudo no Brasil e no RS, afigura-se absolutamente necessário como medida primeira para o acesso e a garantia dos demais direitos fundamentais e sociais, previstos constitucionalmente, mas, muitas vezes, sonegados nas comunidades com maior vulnerabilidade social e vitimização letal.

Entre as evidências compartilhadas, nessa ocasião, estão dados e informações de uma pesquisa do Instituto Sou da Paz, que se dedicou a auferir as percepções de 30 mil pessoas abordadas pela Polícia Militar de São Paulo. Concluiu-se que quanto maior o grau de proximidade das polícias com a comunidade mais eficiente se torna a abordagem policial, ou seja, mais assertiva esta será, em potencial, para viabilizar apreensões e prisões em prol do controle e da prevenção de delitos.

Logo, a mera suspeição do sujeito abordado, não raro baseada no estigma da sua identidade etária, de classe ou raça, não é suficiente para aprimorar esse procedimento. São necessários critérios mais objetivos tanto para resguardar o policial que aborda quanto para proteger o cidadão abordado. E esse é um fator decisivo para o resgate da confiança e da legitimidade das pessoas nas polícias.

Finalmente, urge a criação de uma agenda pública, liderada pelos Municípios, pelo Estado, com o engajamento da sociedade, em prol da diminuição dos homicídios e dos crimes violentos. Essa deve ser uma luta de todas e todos nós! Polícia e direitos humanos constituem, por essa razão, como destacou o responsável técnico do programa com as forças policiais e de segurança do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, duas faces da mesma moeda e diretriz programática para a ação cotidiana.

Construir pontes e convergências entre perspectivas e atores sociais diferentes afigura-se um imperativo ético indeclinável! Façamos acontecer!