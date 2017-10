OPINIÃO: Hotel Itaimbé 40 anos 

Artigo 25/10/2017 | 14h09 Atualizada em

Completou 40 anos o Hotel Itambé, fruto do trabalho e abnegação de muitas pessoas. Com a criação da UFSM, a cidade necessitava de um hotel em boas condições, um local apropriado para eventos e formaturas. O Codesma, sob a liderança de Pedro Cezar Saccol, tomou a si essa responsabilidade. Existiam redes de hotéis no Estado. Era preciso motivar essas redes para que construíssem um hotel em Santa Maria. O primeiro contato foi com a Rede de Hotéis Charrua. Aceitaram o convite e optaram por um local à Rua Floriano Peixoto, mas o mesmo foi desapropriado pela UFSM. Outro local foi escolhido na Rua do Acampamento.

OPINIÃO: A tragédia do Colégio Goyases

O proprietário aproveitando-se da oportunidade, supervalorizou o terreno. Consequência: Santa Maria não interessava mais à rede Charrua. Outra rede, Alfred Hotéis: mesmas consequências. Pedro Saccol não desistiu. Reunindo 50 pessoas, incluindo empresários e alguns profissionais liberais, que, juntas, assumiram o compromisso de construir o hotel. Encontrado o local, a prefeitura o desapropriou e fez a doação para a construção do hotel. Contratados os arquitetos, as tarefas da obra começaram. Naquela época, havia um plano para desenvolvimento do turismo, que foi, então, aplicado. E a obra foi andando. Mais uma área foi adquirida para que o hotel tivesse melhores condições, e, então, a verba acabou. Através de Marchezan, o Banrisul ofereceu o suporte para a continuação da obra. Dos 50 acionistas, apenas 17 assinaram como avalistas, e o hotel foi crescendo, e a obra, ao final. Momentos difíceis. Os bens dos 17 acionistas ficam bloqueados. Convocada uma assembleia geral para resolver a situação. Proposta de um acionista para adquirir as ações. Surge outra, de Jose Moacir Teixeira, que assumiria a dívida com o Banrisul e liberaria os avalistas. Proposta essa, que foi aceita.

OPINIÃO: O Jardim Botânico da UFSM vai fechar?!

O grande acontecimento é que Santa Maria ganhava um hotel, referência no Estado. Mas tudo isso aconteceu porque um homem, Pedro Cezar Saccol, deu sua vida por esse empreendimento, deixando a nós esta lição: tudo é possível, basta ter vontade. É mais um santa-mariense que é orgulho dessa terra. Parabéns, Hotel Itambé, pelos seus 40 anos.

POLÍTICA

Nunca pensei em ser político. Até tinha simpatia pelo PTB de Getúlio Vargas e Leonel Brizola. Quando surgiu o Partido Democrata Cristão, fundamos o partido em Santa Maria. “Nem o comunismo, que nega a liberdade, nem o capitalismo, que esmaga a justiça, mas a doutrina cristã, que pratica a justiça sem tolher a liberdade”. Trabalhamos arduamente nas campanhas. O primeiro vereador foi Nelson Marchezan, a seguir Valdemar Kümmel, Dari Mortari e outros. Com a Revolução de 64, foram extintos os partidos. Na redemocratização, Arena e MDB.

OPINIÃO: Governar é (também) definir prioridades

Posteriormente, outros, que, hoje, são incontáveis, pois são fontes de renda para muitos. Convidados por amigos, fundamos o PSDB em Santa Maria. A esperança era ser um diferencial. Estava em São João del Rey, quando do falecimento do presidente Tancredo Neves. Por admiração a Tancredo Neves, passei a votar em Aécio Neves, pensando que o mesmo honraria a tradição familiar. Que decepção! Junto a seus colegas de Senado, mostraram a podridão daquela casa. Salvou-se Ana Amélia.