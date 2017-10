OPINIÃO: Apostar ou não, eis a questão? /

Artigo 23/10/2017 | 14h15 Atualizada em

Eis a questão, vamos apostar? Mas como as pessoas lidam com isso? E mais, envolve ganhos e perdas, e o dinheiro... No mês de outubro, foi estabelecido o Prêmio Nobel de Economia e, o deste ano, foi para o economista e professor da Universidade de Chicago Richard Thaler. A inovação de seu trabalho foi unir a economia com a psicologia. Foram novas contribuições teóricas sobre a relação do "dinheiro

" e as pessoas, e mais sobre o risco e as apostas.

Pois bem, vamos a um breve resumo sobre essas contribuições, e como isso acontece no cotidiano da sua vida. Então vamos lá, você já pensou que o seu cérebro decide as coisas de uma forma muito rápida? E de forma racional? E às vezes, de forma irracional? Então, Thaler conceituou um novo conceito para isso, intitulado de "contabilidade mental". Vamos a alguns exemplos para ficar mais fácil o entendimento:

– Geralmente, quando o agente econômico "retira" ou pede um financiamento, em muitos casos, ele ou ela apenas observa o valor da parcela que irá pagar ao credor. E esquece de observar o quanto foi fixado de taxa de juros.

– O autônomo (médico, dentista, advogado, economista, psicólogo e etc) trabalha, trabalha e nunca reflete sobre o seu futuro, isto é, sua aposentadoria.

– Comprei um ingresso de um show, espetáculo ou ingresso para a final da Copa do Mundo, mas, no entanto, ao chegar ao local do evento, percebo que perdi o ingresso. E no desespero compro(a) de cambistas um novo ingresso por duas ou três vezes mais. Que situação, hein?

Enfim, essas e tantas outras situações são exemplos do uso dessa nova contabilidade mental. O ganhador do Nobel afirma que esses fatos ou acontecimentos ocorrem porque o ser humano tem em seu cérebro uma "arquitetura de escolha" que pode ser racional ou irracional. E, muitas vezes, por necessidade imediata, decide por um comportamento mais irracional.

Thaler diz que precisamos de um "empurrão" para as boas escolhas. Precisamos entender sobre essa "contabilidade mental" que temos. Ele mesmo brincou em seu pronunciamento ao receber o Prêmio Nobel: "Com esse R$ 1,1 milhão de dólares, eu vou tentar gastá-lo tão irracionalmente quanto possível".

Pois a vida é uma sequência de tomada de decisões, e não uma aposta. Cuide de suas decisões, tente o equilíbrio. Procure se planejar e buscar o equilíbrio de suas decisões!