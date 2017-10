OPINIÃO: Amizade e amigos  

Artigo 20/10/2017 | 14h00 Atualizada em

Oxigenada e motivada por encontros e reencontros, resolvi falar de amizade e amigos. Amigos, muitas vezes, são mais do que irmãos. Amigos não competem. Amigos colaboram. Amigos não cobram. Amigos doam e se doam. Amigos não censuram. Amigos acolhem. Amigos abraçam. Amigos oferecem colo. Amigos vibram com a felicidade dos amigos. Amigos não invejam. Amigos não são preconceituosos. Amigos são escudo. Amigos podem passar anos sem se encontrar e ao se reencontrar, parece apenas que havia sido acionado o ''pause''.

Ao primeiro olhar, ao primeiro toque, a história prossegue de onde parou, temperada pela saudade. Saudade aumenta o desejo de viver de novo, reviver. Considero que Santa Maria é uma cidade que estimula amizades duradouras. Exemplo disso são os reencontros de colegas de colégio, de faculdade. Alguns são tradicionais e trazem gente de todas as partes movida por um único sentimento, amizade. Um dos mais tradicionais é o da Amar, formada por ex-alunos do Colégio Maria Rocha.

Há dois anos, resolvi buscar colegas do Colégio Centenário onde estudei, que terminaram o científico em 1975. Reunimos mais de 30 centenaristas. O sentimento era de que o tempo não havia passado. Muitas faziam 40 anos que não se viam. As histórias, as risadas, as lembranças guardavam a sensação de que a saia continuava enrolada na cintura para deixá-la mais curta, pois na Rua do Acampamento estavam os guris do Santa Maria à espera das gurias do Centenário.

Desde então, todos os meses nos encontramos para celebrar a amizade. Na fase de vida em que nos encontramos, esses momentos ganham um significado ainda mais especial. O porte da cidade também contribui para amizades duradouras. Crescemos juntos. Os lugares frequentados, praticamente, são os mesmos. As famílias se conhecem de longa data. As universidades são elos de aproximação. Esses fatores são essenciais para o prolongamento das amizades. Minha inspiração iniciou em uma roda de samba na Vila Madalena, tradicional bairro boêmio paulista no encontro com os amigos-irmãos, Jorge Mottecy e Cândida Menna Barreto, e nossos filhos. Amizade que sobrevive por gerações. Sucederam-se outros encontros tão intensos quanto inspiradores. Me senti ainda mais oxigenada e inspirada por reencontrar o Felipe e a Gatti.

Filhos, depois que crescem, tornam-se mais amigos-cúmplices do que filhos. O período foi profícuo de movimentos e amizades. Reencontrei ainda os amigos queridos Paulo Nascimento, Fernanda Moro e Márcio Papel. Amigos de intenso convívio na produção da Série “A Viagem de Kemi”, cujo saldo foi bem mais do que audiovisuais para o ensino de química, foi de sinceridade e admiração. Nunca vi tantos em tão pouco tempo, por isso, os citei. Agradeço à amizade de todos os meus amigos. Em tempos de tão pouco desprendimento sem cobrança e de sentimentos desinteressados, tê-los é a certeza de possuir um tesouro incalculável. Cultive amigos!