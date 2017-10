Operação tapa-buracos será retomada nesta semana em Santa Maria

Infraestrutura 30/10/2017 | 18h12 Atualizada em

Depois de concluírem os trabalhos de reparo nas ruas de Santa Maria, em decorrência da tempestade que atingiu a cidade no último dia 19 de outubro, equipes da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos da prefeitura de Santa Maria vão retomar, nesta semana, os serviços das operação tapa-buracos, que tem o objetivo de consertar as vias do município.

Esgoto corre ao lado de canos não instalados em rua de bairro central

Desde a última sexta-feira, o Diário recebeu mais de 40 fotos pela fanpage do jornal, no Facebook, com relatos de moradores sobre a buraqueira em diferentes regiões da cidade. Todas as fotos foram encaminhadas à prefeitura para avaliação e determinação de prioridades de conserto.

Os bairros mais citados pela comunidade foram o São José, o Juscelino Kubitschek, a Chácara das Flores e Centro. Segundo os relatos, os moradores já haviam reclamado com a prefeitura, mas, até o momento, os reparos ainda não tinham sido feitos.

– Na Astrogildo de Azevedo, que é uma das principais ruas de ligação da cidade, no Centro, faz cinco meses que tem um buraco – comentou o leitor Patrick Sousa.

PRIORIDADES

Conforme o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Paulo Roberto de Almeida Rosa, a secretaria elencou, neste primeiro momento, três locais prioritários que serão os primeiros a passar por manutenção. São eles: Rua José Barin, no Bairro Caturrita, rótula da Avenida Medianeira, no cruzamento entre as avenidas Medianeira, Ângelo Bolson e Hélvio Basso e, em terceiro, a Avenida Independência, no Bairro Passo D’Areia. Segundo a pasta, as atividades devem começar nos próximos dias.

Rua João Franciscatto, no Bairro São José, foi uma das reclamações dos moradores Foto: Daniela Lima / Arquivo Pessoal

Após o atendimento das áreas prioritárias, a prefeitura vai realizar ações tapa-buraco em outras ruas da cidade, conforme cronograma da secretaria. Segundo o secretário Almeida Rosa, as fotos de ruas dos leitores do Diário serão analisadas e utilizadas como contribuição para os trabalhos de conserto. No entanto a prefeitura não informou ao Diário quando cada local que foi relatado receberá obras de melhorias.