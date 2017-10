No dia de luta contra o reumatismo, um alerta: a doença pode surgir em qualquer idade

Saúde 30/10/2017 | 14h15 Atualizada em

Hoje é o Dia Nacional da Luta Contra o Reumatismo, data criada para alertar a população sobre a importância do diagnóstico precoce e o tratamento. Apesar de ainda ser um termo amplamente usado pela população, ele está em desuso na medicina, sendo o mais apropriado doenças reumatológicas.

Engana-se quem pensa que a doença só acomete pessoas idosas. Ela pode atingir também crianças, adolescentes, jovens e adultos. Conforme a reumatologista Rafaela Martinez Copês cada caso há uma particularidade, dependendo da idade do paciente.

– É importante desfazermos esse mito. Os casos são particulares e preferenciais em cada faixa etária – afirma a médica.

As doenças reumatológicas englobam mais de 120 tipos, por isso a importância de identificar a causa, a origem e os sintomas para o tratamento correto. As doenças mais comuns e características dos reumatismos são a artrite reumatoide e a osteoartrite (artrose).

Os fatores para o reumatismo podem variar entre causas ser genéticas, infecciosas, metabólicas, autoimunes e degenerativas. Elas podem evoluir para quadros de inflamação em função da alteração no sistema de defesa do organismo, comprometendo músculos, tendões, ligamentos, articulações, entre outros A dificuldade de realizar movimentos simples e desconforto, mesmo em repouso, são sintomas.

É o caso do funcionário público aposentado Carlos Gilberto Pedrollo Bittencourt, 51 anos. Há 10 anos, ele começou a fazer exames em função de dores na coluna. Por muito tempo, os médicos tratavam como problema no nervo ciático. Sem perceber melhora, passou por outros profissionais até descobrir que sofria de espondilite anquilosante, doença que causa dor na coluna, nas articulações, vértebras e quadril.

– Em função da doença, eu tenho algumas limitações, não posso fazer exercícios de alto impacto, subir escadas, pegar peso. Com a mudança de temperatura é pior. No verão é mais tranquilo, mas no frio e na umidade é terrível – conta.

A médica Rafaela acrescenta que se a pessoa tem na sua genética que irá desenvolver artrite reumatoide, não tem como prevenir. Porém, há casos evitáveis que se referem ao fator ambiental, que muitas vezes estimulam o aparecimento do componente genético, como o tabagismo. Já para as doenças degenerativas, como a artrose, a prática de atividade física regular, controle do peso e reforço muscular ajudam.

Entenda o reumatismo

Reumatismo é um grupo extenso de doenças que acometem não somente articulações, músculos, ligamentos e tendões, mas também podem acometer órgãos como coração, cérebro, pulmão e rins, com envolvimento do sistema imunológico.

Os sintomas

Cada tipo da doença tem sintomas próprios, mas os mais comuns são:

_ Dor nas juntas

_ Inchaço e vermelhidão nas juntas

_ Rigidez/travamento das juntas superior a 30 minutos, principalmente após repouso

_ Deformidades nas juntas

_ Fraqueza e dor muscular

_ Fadiga/cansaço

_ Febre e perda de peso podem ocorrer também

As diferenças

Artrite reumatoide – Doença autoimune que inflama quatro ou mais articulações, de forma simétrica, preferencialmente mãos, punhos e pés, gerando dor, inchaço e rigidez pela manhã e após repouso. Acomete mais mulheres de meia idade.

Osteoartrite (artrose) – Doença degenerativa que altera a cartilagem e pode acometer qualquer articulação do corpo, sendo as mais comuns os joelhos e as mãos. Gera dor que piora com movimento e alivia com repouso, podendo ter inchaço e deformidades. Acomete tanto homens quanto mulheres, principalmente após os 50 anos.

Gota – Doença metabólica decorrente do excesso de ácido úrico no sangue, levando a crises de dor intensa, inchaço e vermelhidão das articulações, caracteristicamente no dedão do pé. A crise tende a durar em torno de cinco a sete dias e incapacita o movimento da articulação. Acontece mais em homens jovens com dieta rica em ácido úrico.