Não houve interessados em comprar prédio da antiga USE em Santa Maria

Venda de imóveis 25/10/2017 | 11h18

Foto: Charles Guerra / New Co

Imóvel fica na Rua do Acampamento, entre as ruas José Bonifácio e Gaspar Martins, no Centro

O processo para a venda do imóvel onde, antigamente, se localizava a União Santa-mariense dos Estudantes (USE) não teve interessados. A concorrência ocorreria na manhã desta quarta-feira na sede do Setor de Licitações de Santa Maria.

O terreno de cerca de mil metros quadrados fica na Rua do Acampamento, entre as ruas José Bonifácio e Gaspar Martins, no Centro, localização de alto valor comercial na cidade. O valor inicial para oferta era de R$ 4 milhões. Caso tivesse ocorrido, o montante arrecadado com a venda seria totalmente revertido para reformas ou aquisições de prédios para a área da saúde.

De acordo com o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez, a partir do resultado, o município buscará alternativas para viabilizar a comercialização do imóvel.

O antigo prédio da USE é o primeiro de uma lista de 21 imóveis do município que a prefeitura pretende vender.