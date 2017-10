Museu itinerante da PUC atrai escolas de 10 municípios da região 

Ciência e tecnologia 26/10/2017 | 12h00 Atualizada em

Giroscópio humano, que simula a experiência de astronautas no espaço, é um dos equipamentos preferidos dos alunos Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

Uma das programações mais conhecidas na área da ciência e da tecnologia, e que atrai alunos de todo o Estado à Capital, foi decentralizada e chegou em Santa Maria. Desde da última terça-feira, o Museu Itinetante da Pontifícia Universidade Católica (PUC) está instalado no Centro de Eventos da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), onde permanecerá até as 20h30min desta quinta-feira.

A estrutura também conta com cinema 3D com filme sobre o corpo humano, biblioteca itinerante com contação de histórias e tenda de prevenção ao mosquito aedes Aegypti, transmissor da dengue, febre amarela, febre chikungunya e zika vírus. A atração principal são os equipamentos que integram o circo magnético, planetário inflável e o "queridinho" dos estudantes: giroscópio humano.

– Não dava nem para imaginar que existia isso. É muito legal, pois ficamos girando que nem os astronautas da Nasa ficam quando estão no espaço – relatou Larissa Becker Oliveira, 12 anos, entusiasmada com a experiência.

A menina é aluna do 6º ano da Escola Estadual Mario Deluy, de São Sepé. Segundo Leandro Kruel Nunes, analista do Sesi e um dos organizadores do evento no Coração do Rio Grande, escolas de 10 municípios da Região Central e cerca de 8 mil pessoas devem participar da programação local:

Escolas de 10 municípios da Região Central visitaram o Museu Itinerante da PUC em Santa Maria Foto: Gabriel Haesbaert / NewCo DSM

– Como temos esse espaço grande no Centro de Eventos, nos chamou a atenção não só a participação de alunos, como de várias famílias, principalmente, à tardinha. Além da UFSM, contamos com o apoio da Cacism e da Secretaria Municipal de Educação.

Com 75 experimentos, O Museu Itinerante da PUC contempla o projeto Sesi Com Ciênci@, uma iniciativa criada em 2015 pelo Serviço Social da Indústria (Sesi), que objetiva fomentar o acesso à cultura e ao ensino por meio de experimentos científicos e tecnológicos.

A oportunidade de conhecer o projeto que já percorreu nove cidades do Estado é gratuita e extensiva à comunidade em geral.