Município deve assinar decreto de emergência na segunda-feira

Depois da tempestade 20/10/2017 | 20h43 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Ao que tudo indica, será na segunda-feira, a assinatura de um decreto de emergência para o município. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, a sinalização foi dada pelo coronel Alexandre Martins, chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil Estadual.

Santa Maria foi a cidade do Estado mais castigada pela tempestade da madrugada de quinta. A minuta para o decreto já está está pronta e, segundo o prefeito Jorge Pozzobom (PSDB), juridicamente autorizada, dependendo de apenas alguns dados e trâmites burocráticos. Conforme levantamento dos órgãos estaduais, os prejuízos já chegariam aos R$ 5 milhões.

Até o fechamento as 19h30min desta sexta-feira, 1,2 mil famílias haviam procurado os pontos de cadastro do município, sendo atingidas diretamente pelo temporal. Estima-se, de acordo com o Executivo, que seriam necessárias cerca de 25 mil telhas de amianto para serem destinadas à comunidade (com casas parciais ou integralmente destelhadas), o que teria um custo de aproximadamente R$ 200 mil.

Estádio Presidente Vargas também registra prejuízos pós-temporal

Prédios públicos, como 15 das 44 Unidades Básicas de Saúde, sofreram algum tipo de prejuízo. Das 78 escolas municipais, 53 precisaram interromper as aulas. O interior do município também contabilizou estragos, sendo que 60% das lavouras de fumo, 70% das plantações de tomate e 50% das de verdura foram destruídas.

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Desde a tempestade, 321 ocorrências graves foram atendidas. Na área urbana, foram 120 postes danificados, o que contabiliza um custo de cerca de R$ 600 mil. Além de instituições ligadas ao município e de residências particulares, o vendaval deixou danos em escolas estaduais – com os casos mais graves registrados nas escolas Olavo Bilac, Maria Rocha e Coronel Pillar (leia mais na página 18). O Fórum Central suspendeu atividades e o Aeroporto Municipal, as unidades do Exército, o Hospital da Brigada e Penitenciária Estadual de Santa Maria (Pesm), que teve tombada uma caixa d'água de 150 mil litros, ainda trabalham na recuperação dos estragos.

Depois da tempestade

– 1,2 mil famílias haviam procurado os pontos de cadastro do município, sendo atingidas diretamente pelo temporal

–15 Unidades de Saúde sofreram danos

– 53 escolas municipais tiveram prejuízos, 4 suspenderam as aulas

– 321 ocorrências graves

– Diversas instituições estaduais e prédios públicos e privados com danos – Escolas estaduais e privadas, Pesm, Fórum Central, além de unidades do Exército, Hospital da Brigada Militar e aeroporto

– 8 mil pessoas sem energia elétrica

No interior (estragos)

–60% das lavouras de fumo

–70% das plantações de tomate

–50% das de verduras

Prejuízo financeiro (*informações da assessoria de comunicação da prefeitura)

– 25 mil telhas de amianto, o equivalente a R$ 200 mil

–120 postes de energia elétrica, o equivalente a R$ 600 mil

* Conforme levantamento dos órgãos estaduais, o total chegaria os R$ 5 milhões

COMO AJUDAR

Alimentos não perecíveis e materiais de higiene

Onde – QG de recebimento de donativos na sede do 4° Comando Regional de Bombeiros (R. Cel. Niederauer, 890)

*Por enquanto, não há necessidade de roupas e moveis

Telhas

Onde – Sede na Defesa Civil – Rua Boa Vista, nº 50 - Bairro Pinheiro Machado

TELEFONES ÚTEIS

– Corpo de Bombeiros – 193

– Central da Guarda Municipal – 153