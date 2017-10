Mulheres que lutam contra o câncer de mama participam de caminhada

Outubro Rosa 29/10/2017 | 11h44 Atualizada em

Vestidas de rosa, cerca de 50 pessoas caminharam pela conscientização do câncer de mama

Para celebrar a vida, cerca de 50 pessoas participaram da 2ª Caminhada das Vitoriosas, na manhã deste domingo. O grupo fez a concentração na Praça Saldanha Marinho, por volta das 9h30min, depois começou a caminhada pela Rua do Acampamento, dobraram na Rua Pinheiro Machado, seguindo pela Avenida Presidente Vargas até o Largo da Locomotiva, que fica em frente à Biblioteca Pública Henrique Bastide.

Entre as participantes estava a aposentada Georgina dos Reis Silveira, 74 anos. Ela está em tratamento, de câncer de mama, há seis anos e meio, e conta que descobriu a doença por acaso.

– Foi enquanto eu tomava banho. Passei a mão no seio e percebi que tinha um caroço que não estava ali antes – lembra.

Contudo, Georgina não procurou opinião médica imediatamente, pois estava cuidando do marido, Edison Silveira, 76, que se recuperava de complicações em uma cirurgia no fêmur.

Depois que Edison estava bem, ela procurou um ginecologista e, mais tarde, um mastologista. Georgina diz que ficou muito assustada com o diagnóstico, mas hoje, percebe que o medo e a depressão inicial fazem parte de todo o processo.

Há cinco anos, ela participa de um grupo de apoio e destaca que as pessoas que conheceu neste local são de grande importância para que conseguisse superar as dificuldades da doença. E agradece também o apoio de familiares e amigos.

Georgina, 74 anos, retirou as duas mamas e faz tratamento para a doença há seis anos e meio, mas diz que apoio de amigos ajuda a enfrentar as dificuldades Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

A aposentada retirou as duas mamas e, de acordo com o que médico disse para ela, o tratamento seguirá por entre um ou quatro anos ainda. Com a experiência, Georgina deixa o recado para qualquer pessoa que receba, ou recebeu, diagnóstico de câncer: não se assuste, tenha fé e cuide de si mesma.

Além de Georgina, também participou da atividade a bancária Arnilda Favaretto, 56 anos. Ela diz que estava na caminhada para demonstrar apoio à causa e às pessoas que fizeram ou fazem tratamento para a doença. Ela também participou da edição do ano passado.

– A conscientização é muito importante e não só sobre o câncer de mama, mas sobre o câncer em si. Estar aqui é minha forma de ajudar e de apoiar quem precisa – avalia.

A caminha foi promovida pelo Centro Universitário Franciscano e faz parte da programação do Outubro Rosa, mês que conscientiza sobre o câncer de mama.