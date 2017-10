Mulher é presa após agredir vizinho que bateu em cachorro

Agressão 22/10/2017 | 12h02 Atualizada em

Uma mulher, de 36 anos, agrediu um vizinho, um homem de 42 anos, no sábado à noite, na Rua Praia das Areais Brancas, na Vila Brenner, em Santa Maria.

Conforme a ocorrência da Brigada Militar, o cachorro entrou no pátio da casa do homem, que foi mordido pelo animal. O homem bateu no cachorro para que ele o largasse. Cerca de 15 minutos depois, a dona do cachorro, ao saber do caso, usou uma barra de ferro para agredir o vizinho, que foi atingido na cabeça. Depois, a mulher usou um facão e continuou com a agressão.Segundo relatos de populares à Brigada Militar, além da mulher, outra pessoa chegou a agredir o homem com uma enxada, mas ninguém soube dizer quem era o agressor.

Ao ser atacado, o homem tentou fugir e saiu correndo pela rua. A suspeita, então, entrou na casa dele e agrediu sua companheira, que estava com uma criança de 2 anos.

A Brigada Militar foi acionada para atender a ocorrência. A mulher que agrediu o casal foi presa em flagrante por tentativa de homicídio e levada ao Presídio Regional de Santa Maria. O homem ficou ferido e foi levado ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm), onde segue internado e recupera-se de uma cirurgia.