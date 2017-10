Mesmo com limpeza, famílias reclamam de condições nos cemitérios

Santa Maria 31/10/2017 | 19h30 Atualizada em

Nesta época do ano, os cemitérios ficam cheios de flores e vida, com inúmeras pessoas visitando os restos mortais de seus entes queridos. De acordo com a prefeitura de Santa Maria, melhorias – que são feitas ao longo do ano, mas intensificaram-se nos últimos dias – já mudaram o cenário dos cemitérios municipais para o Dia de Finados, celebrado na quinta-feira. Mas, para uma parcela de trabalhadores, parentes e amigos de pessoas que têm posses de terrenos, túmulos e jazigos, a situação ainda está muito longe de tornar-se ideal. – A limpeza ocorre só em outubro, porque, depois, ninguém vem fazer nada aqui, nem limpar – disse uma pessoa que trabalha de forma autônoma no Cemitério Ecumênico Municipal, mas que preferiu não ser identificada nesta reportagem.

A reportagem do Diário percorreu alguns cemitérios da cidade durante a semana que antecede o feriado e constatou que estão sendo feitas ações como pintura de muros, poda e retirada de entulhos. Segundo a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, a limpeza nos cemitérios está acontecendo desde o início do ano.

Na avaliação do secretário Paulo Roberto de Almeida Rosa, vai demorar para que a situação chegue ao ideal planejado pelo município, mas a administração pública está trabalhando para isso.

– A verdade é que os cemitérios de Santa Maria passaram décadas abandonados – declarou o secretário.

ECUMÊNICO

Ao todo, são nove cemitérios na cidade administrados pela prefeitura. O São José e o Santa Rita, ambos no Bairro Camobi, passaram a ser administrados pelo Grupo L. Formolo, e ainda há outros cemitérios privados. Segundo Almeida Rosa, a tendência é que os cemitérios maiores, como o Ecumênico, sejam terceirizados, mas não existe prazo para isso ocorrer. – Enquanto isso, nós seguimos trabalhando. Agora, estou indo sempre aos locais, falando com os trabalhadores, que são seres humanos, para dar suporte e apoio – disse Almeida Rosa.

Ainda segundo o secretário, as principais melhorias estão sendo realizadas no Cemitério Ecumênico Municipal. No local, foram retirados, para o Dia de Finados, resíduos sólidos e vegetais e, no lado do cemitério junto à Avenida Liberdade, o terreno passou por manutenção. – Ali, vai ficar um muro vivo, com as plantas que colocamos – adiantou o secretário.

A secretaria também informou que a limpeza ocorreu nos outros cemitérios da cidade.