Mega-Sena acumula em R$ 16 milhões

Loterias 22/10/2017 | 13h43 Atualizada em

Nenhum bilhete acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas no sábado, em Assis Chateaubriand (PR), e o prêmio acumulou em R$ 16 milhões, segundo informações da Caixa Econômica Federal.

Os números do concurso 1980 foram: 12, 16, 17, 18, 34, 37.

Pela quina, 77 apostadores ganharam R$ 22.167,05; já a quadra rendeu R$ 520,02 às 4.689 apostas ganhadoras.

QUINA

O concurso 4.512 da Quina também acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados no sábado foram: 13, 48, 54, 57, 78. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 77 apostas ganhadoras, R$ 4.795,56

Terno - 3 números acertados - 5.342 apostas ganhadoras, R$ 103,94

Duque - 2 números acertados - 127.744 apostas ganhadoras, R$ 2,39

TIMEMANIA

O concurso 1.097 da Timemania realizado no sábado não teve acertador. As dezenas sorteadas foram: 12, 30, 36, 45, 49, 57, 64. O time do coração foi o União São João/SP. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 16 milhões. Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 13 apostas ganhadoras, R$ 19.081,33

5 números acertados - 436 apostas ganhadoras, R$ 812,76

4 números acertados - 7.963 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 75.337 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: União São João/SP - 13.825 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.708 da Dupla Sena realizado no sábado não teve vencedor em seus dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 7,7 milhões para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 05, 14, 18, 22, 26, 50. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 01, 02, 06, 15, 33, 48. Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 27 apostas ganhadoras, R$ 4.551,38

Quadra - 4 números acertados - 1.938 apostas ganhadoras, R$ 72,46

Terno - 3 números acertados - 35.510 apostas ganhadoras, R$ 1,97

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 27 apostas ganhadoras, R$ 4.096,24

Quadra - 4 números acertados - 1.803 apostas ganhadoras, R$ 77,89

Terno - 3 números acertados - 35.172 apostas ganhadoras, R$ 1,99

FEDERAL

O concurso 05225 da Federal ocorreu no sábado. Confira os bilhetes sorteados e o rateio:

1º bilhete: 00703 - R$ 1.000.000,00

2º bilhete: 81785 - 18.000,00

3º bilhete: 63550 - 14.000,00

4º bilhete: 57945 - 12.000,00

5º bilhete: 61010 - 10.426,00