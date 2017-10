Médico de São Gabriel recebe principal prêmio da saúde global no mundo

Região 30/10/2017 | 10h45 Atualizada em

Os laureados: Akira Endo (a partir da esq.), Rino Rappuoli, Cesar Victora, Huda Y. Zoghbi, Lewis E. Kay, Antoine M. Hakim e David Julius. Eles receberam o Prêmio Gairdner de Saúde Global 2017 em cerimônia de gala realizada na última quinta-feira em Toronto Foto: Gairdner Foudation / Divulgação

A entrega dos troféus do Prêmio Gairdner de Saúde Global 2017 ocorreu na última quinta-feira, no Museu Real de Ontário, no Canadá. Criado em 1957, o prêmio é um dos mais respeitados pela academia internacional, pois seus homenageados têm sido indicados ao Nobel em suas áreas de atuação. A fundação canadense escolhe pessoas que tenham feito pesquisas importantes com grande impacto na melhoria da saúde humana.

O epidemiologista Cesar Victora, 65 anos, é professor emérito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Ele foi um dos sete homenageados pela Fundação Gairdner pelo conjunto de seus estudos sobre amamentação e nutrição materno-infantil, que demonstraram o impacto do aleitamento materno exclusivo sobre a mortalidade infantil e os efeitos da nutrição nos primeiros anos de vida sobre a saúde da infância até a idade adulta.

O PRÊMIO NOBEL

Victora é o primeiro pesquisador brasileiro a receber a distinção e, agora, poderá ser também o primeiro acadêmico brasileiro com reais chances de concorrer ao Prêmio Nobel de Medicina desde o sanitarista mineiro Carlos Chagas, que descreveu a Doença de Chagas, no início do século 20, mas, mesmo merecedor, nunca recebeu o Nobel.

Antes da cerimônia, Victora proferiu uma palestra sobre seu trabalho ao lado dos outros seis cientistas premiados nesta edição do Gairdner. O evento ocorreu na Universidade de Toronto.

Na lista de cientistas laureados há dois canadenses, dois norte-americanos, um italiano e um japonês. Eles são responsáveis por pesquisas inéditas que permitiram avanços no tratamento de doenças do coração e na prevenção ao acidente vascular cerebral (AVC), no combate à meningite e sobre o espectro autista.

OS MELHORES DO MUNDO

Os sete cientistas que receberam o Prêmio Gairdner de Saúde Global 2017 no Canadá e suas pesquisas:

Dr. Akira Endo

Presidente do Biopharm Research Laboratories e professor emérito da Universidade de Agricultura e Tecnologia de Tóquio, no Japão. Realizou a primeira descoberta e desenvolveu estatinas, inibidores da biossíntese de colesterol que permitem avanços na prevenção e no tratamento das doenças cardiovasculares

Dr. David Julius

Professor do Departmento de Fisiologia da Universidade de São Francisco, dos Estados Unidos. Determinou a base molecular da somatossensação, a sensação do corpo humano de como sentimos calor, frio e dor

Dr. Lewis E. Kay

Professor dos Departmentos de Genética Molecular, Biomedicina e Química da Universidade de Toronto, no Canadá. Realiza estudos da função da estrutura biomolecular, incluindo aplicações para máquinas moleculares e conformações de proteínas raras

Dr. Rino Rappuoli

Cientista chefe da GSK Vacinas de Siena, na Itália. Realiza pesquisa pioneira sobre abordagem genômica, conhecida como vacinação inversa, que permitiu o desenvolvimento de uma vacina contra o meningococo B, que salvou muitas vidas em todo o mundo

Dr. Huda Y. Zoghbi

Professor do Colégio de Medicina e pesquisador em neurologia do Hospital Infantil do Texas, nos Estados Unidos. Fez importante descoberta sobre base genética da Síndrome de Rett e suas implicações para distúrbios do espectro autista

Dr. Cesar Victor

Gabrielense e professor emérito da Universidade Federal de Pelotas (UFPel). Suas pesquisas contribuem para a saúde e a nutrição materno-infantil em países de baixa e média renda, com foco especial no impacto da amamentação exclusiva contra a mortalidade infantil e no impacto a longo prazo da nutrição no início da vida

Dr. Antoine M. Hakim

Professor emérito e neurologista da Universidade de Ottawa, no Canadá. Pesquisa sobre o acidente vascular cerebral e suas consequências e defende a prevenção e o tratamento de AVCs no Canadá e no mundo