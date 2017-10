Mais um entrave rumo à abertura do Restaurante Popular

Assistência Social 18/10/2017 | 18h36 Atualizada em

Mais um entrave faz com que a prefeitura de Santa Maria busque outra medida para a abertura do Restaurante Popular Dom Ivo Lorscheiter. É que, conforme a Superintendência de Compras e Licitações, na última terça-feira, pela terceira vez consecutiva, não houve empresas interessadas em participar da licitação para consertar as três panelas industriais do restaurante. O valor estipulado para o conserto foi de R$ 25.980.

Com isso, ainda ontem, o secretário de Desenvolvimento Social, João chaves, encaminharia o pedido de dispensa de licitação para contratar uma empresa – já que as sucessivas deserções abrem essa possibilidade. A próxima etapa será de apresentar três orçamentos. A prefeitura contratará a empresa que apresentar o menor valor. Após concluída a etapa de conserto dos panelões, a pretensão é contratar uma empresa para executar o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio (PPCI), condição obrigatória para a reabertura do Restaurante Popular.

7 obras públicas que estão paradas e deixam de atender à comunidade

Ambas as etapas são imprescindíveis para que o local volte a funcionar. A expectativa, segundo informado pelo Executivo, é que o espaço seja reaberto no primeiro semestre de 2018 e sirva cerca de mil refeições por dia, o que corresponde a mais que o dobro da quantidade que era servida até então.

O Restaurante Popular

- Fechado desde de 10 de março de 2016, no governo passado, o Restaurante Popular teve três licitações (tomada de preços) desertas para revisão e conserto de três panelas industriais: em 29 de agosto, em 22 de setembro e na última terça-feira, 17 de outubro

- O PPCI (Pano de Prevenção e Combate a Incêndio) precisou de adequações e foi devolvido em julho ao Corpo de Bombeiros para nova análise e posterior vistoria. Depois, será aberta uma licitação para a execução do PPCI

- A empresa que vai administrar o restaurante já foi definida em outra licitação, em setembro de 2016, e só haverá nova seleção se a vencedora desistir

- A reforma do prédio, com a troca de piso e de instalações elétricas e uma nova readequação de espaço físico, foi entregue em maio deste ano, a um custo de R$ 300 mil

- Após dispensa de licitação para o conserto das panelas de pressão, a prefeitura deve contratar uma empresa que apresente o menor valor entre três orçamentos apresentados