Mais de 70% do comércio fechou as portas em Santa Maria

A tempestade que atingiu à Região Central nesta madrugada também afetou o comércio em Santa Maria. No início desta tarde, mais de 70% das lojas do Centro estavam fechadas. A região está sem luz.

Apenas no Calçadão Salvador Isaía, mais de 17 lojas estavam fechadas, como a Gang, Boticário, Sibrama, Vivo, Dermapele, Macedo, Livraria da Mente, Donna Calçados e Mc Donalds. A gerente da loja Renner, Denise Jacques, conta que a loja chegou a abrir por volta das 8h30min utilizando um gerador, que aguentou até o meio-dia. Depois disso, o estabelecimento teve de fechar.

– Isso vai representar cerca de R$ 100 mil em prejuízo – explica a gerente.

Sem luz, postos de saúde atendem apenas emergências

A Caixa Econômica Federal, na esquina do Calçadão, estava sem sistema de trabalho. Apenas as agências da Avenida Presidente Vargas, Medianeira e em Camobi estão funcionando hoje. O Banrisul, na esquina da Praça Saldanha Marinho, estava fechado. Não há informações do funcionamento das outras agências. Nesta tarde, o Banco do Brasil e o Bradesco funcionavam normalmente no Centro.