Loterias acumulam e próximos sorteios podem pagar R$ 20,4 milhões

Sorte 27/10/2017 | 08h28 Atualizada em

O concurso 4.516 da Quina acumulou. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deverá ser de R$ 2 milhões. Os números sorteados nesta quinta-feira, em Carandaí, foram: 11, 24, 41, 50, 57.

Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 46 apostas ganhadoras, R$ 7.889,38

Terno - 3 números acertados - 4.027 apostas ganhadoras, R$ 135,51

Duque - 2 números acertados - 109.480 apostas ganhadoras, R$ 2,74

TIMEMANIA

O concurso 1.099 da Timemania, realizado nesta quinta-feira, em São Paulo, também acumulou. As dezenas sorteadas foram: 06, 13, 29, 36, 43, 58, 62. O time do coração foi o CRB-AL. O prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 17,8 milhões.

Veja o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 26 apostas ganhadoras, R$ 9.636,91

5 números acertados - 598 apostas ganhadoras, R$ 598,56

4 números acertados - 9.266 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 81.443 apostas ganhadoras, R$ 2,00

Time do Coração: CRB/AL - 18.119 apostas ganhadoras, R$ 5,00

DUPLA-SENA

O concurso 1.710 da Dupla Sena, realizado nesta quinta-feira, em Carandaí, não teve ganhadores nas faixas principais dos dois sorteios. A Caixa Econômica Federal prevê um prêmio de R$ 600 mil para o próximo o concurso. Os números do 1º sorteio foram: 06, 12, 14, 31, 34, 36. Já as dezenas do 2ª sorteio são: 12, 14, 15, 18, 28, 42.

Confira o rateio:

Premiação - 1º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 21 apostas ganhadoras, R$ 2.437,76

Quadra - 4 números acertados - 763 apostas ganhadoras, R$ 76,67

Terno - 3 números acertados - 13.734 apostas ganhadoras, R$ 2,12

Premiação - 2º Sorteio

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 17 apostas ganhadoras, R$ 2.710,22

Quadra - 4 números acertados - 725 apostas ganhadoras, R$ 80,69

Terno - 3 números acertados - 14.755 apostas ganhadoras, R$ 1,98