Locais de provas do Enem são divulgados a partir de hoje 

Os locais de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2017 poderão ser conhecidos a partir das 10h de hoje, horário em que o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) vai liberar o cartão de confirmação de inscrição dos candidatos. O documento informa o endereço do local, apresenta os dados do candidato e a opção de língua estrangeira escolhida (inglês ou espanhol).

Para conferir o cartão, os inscritos devem acessar o portal do candidato do Enem e informar o número do CPF e senha para visualizar os dados. Se o candidato não lembrar a senha, é possível recuperar o acesso. É preciso informar o CPF, data de nascimento e o endereço de e-mail ou telefone indicado no formulário de inscrição.

O cartão do candidato não precisa ser apresentado nos dias de provas. Porém, o MEC recomenda que o estudante leve o documento junto, já que ele contém todos os detalhes sobre o local de prova, incluindo o endereço, nome da escola, andar e número da sala.

EM SANTA MARIA

A cidade terá 21 locais de provas, segundo a coordenadora municipal do Enem, Patrícia Oliveira. Contudo, diferentemente do informado por ela na semana passada, a Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma) não será um dos locais de prova no município.

Patrícia lembra que em 12 de novembro, segundo domingo de provas do Enem, ocorre a Romaria da Medianeira em Santa Maria. Assim, os locais de prova no município foram escolhidos em uma reunião da Coordenação Municipal do Enem com a Secretaria de Mobilidade Urbana, em que foram priorizadas faculdades, escolas e universidades que fiquem em áreas da cidade distante do percurso dos romeiros. O trajeto da Romaria sai da Catedral Diocesana, na Avenida Rio Branco, passa pela Rua do Acampamento até a Avenida Medianeira, via pela qual segue até a Basílica da Medianeira.

Confira os locais (escolas, faculdades e universidades):

– Universidade Federal de Santa Maria (UFSM): Quatro pontos dentro do campus Camobi

– Universidade Luterana do Brasil (Ulbra)

– Faculdade Integrada de Santa Maria (Fisma)

– Sant'Anna

– Maria Rocha

– Cícero Barreto

– Fátima

– Coração de Maria

– Paulo Devanier Lauda

– Tancredo Neves

– Manoel Ribas

– Margarida Lopes

– Érico Veríssimo

– Adventista

– Rômulo Zanchi

– Centenário

– Coronel Pilar*

– Olavo Bilac*

* Até essa quinta-feira a Coordenação Municipal do Enem manteve esta lista de 21 locais de prova. Uma avaliação será feita para averiguar a necessidade de troca de algum local.

CARTÃO DO CANDIDATO ACESSÍVEL APENAS NA VERSÃO DIGITAL

Desde 2015, o MEC não encaminha mais a versão impressa do cartão de confirmação de inscrição pelos correios. Por isso, os candidatos podem acessar o sistema do Inep sempre que necessário, ou até mesmo salvar o documento no computador para não precisar voltar ao site quando quiser ler as informações do cartão.

A recomendação do MEC é para que os candidatos visitem o local dias antes do Enem, para evitar imprevistos. Como regra, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep) busca colocar os alunos em escolas a até 30 quilômetros da residência do candidato.

AS PROVAS

Este será o primeiro ano que o Enem é dividido em dois domingos. No primeiro dia de provas, 5 de novembro, o conteúdo será de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias; Ciências Humanas e suas Tecnologias; e a redação. Para o segundo domingo, as questões serão de Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e Matemática e suas Tecnologias. O número de questões é o mesmo, mas no novo molde, em um dia serão 90 perguntas (45 de Ciências Humanas e 45 de Linguagens), mais a redação. Já no dia 12 de novembro, serão 45 questões de Ciências da Natureza e 45 de matemática.

O Enem de 2017 recebeu 7,6 milhões de inscrições, mas o MEC confirmou que 6,7 milhões foram homologadas dentro do prazo de pagamento das taxas.