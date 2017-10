Linha de ônibus terá horários extras durante concurso da prefeitura

Transporte público 25/10/2017 | 13h30 Atualizada em

Atenção, concurseiros! A linha de ônibus PPMachado Ulbra terá horários extras no domingo, durante o concurso da prefeitura de Santa Maria.

O acréscimo de novos horários ocorre porque o campus da Ulbra é um dos locais de prova do concurso. Às 9h, na sede do distrito de Boca do Monte, será aplicada a prova para Agente Administrativo (candidatos cujos nomes iniciam com as letras A, B, C, D e E). À tarde, às 15h, as provas são para o Magistério (candidatos cujos nomes iniciam com as letras S, T, V, Y e Z) e Agentes de Saúde e Vigilância Ambiental (candidatos cujos nomes iniciam com as letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K e L).

Confira os horários da PPMachado Ulbra no domingo:

CENTRO-ULBRA

7h30min (com saída da Floriano Peixoto, em frente ao Marista)

7h50min (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

8h (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

13h45min (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

14h (com saída do Maneco via Avenida Presidente Vargas)

ULBRA-CENTRO

_ 12h30min, 13h10min, 18h50min e 19h10min