Limpeza das praças começa nesta sexta

Praças e parques de Santa Maria estiveram entre os locais mais atingidos pelo vendaval. Árvores foram arrancadas pela raiz, galhos foram arremessados e postes de energia tombaram. O cenário era desolador e assustou as pessoas que residem perto desses locais.

Como medida de segurança à população, a recomendação, segundo o chefe da Casa Civil, Guilherme Cortez, é que os motoristas não estacionem no entorno das praças, principalmente na Saldanha Marinho e na Saturnino de Brito, ambas no Centro.

Saiba como ajudar quem foi atingido pela tempestade em Santa Maria

A retirada dos destroços, de acordo com Cortez, começará nesta sexta. E ele explica que a limpeza só não foi realizada antes devido a todas as forças estarem voltadas ao socorro das famílias atingidas.

– Nós priorizamos a desobstrução das vias e o atendimento às famílias que tiveram casas destelhadas, que ficaram desalojadas. Então, a partir desta sexta, faremos a limpeza mais pesada nas praças, principalmente na Saturnino de Brito, na General Mallet e na Saldanha Marinho, que foram as mais prejudicadas – explica.

De acordo com o chefe da Casa Civil, a limpeza será feita por uma empresa terceirizada no decorrer do dia, além de uma força-tarefa que une funcionários de diversos órgãos e entidades como prefeitura, Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, RGE Sul, entre outras.

Vento atingiu 117 Km/h e mais de 1,2 mil famílias tiveram casas danificadas

– Nós temos o auxílio de retroescavadeiras, a Secretaria do Meio Ambiente também está conosco. A nossa preocupação é garantir a segurança das pessoas, então, pedimos que elas tomem cuidado. Não tentem remover nenhuma árvore, não subam em telhados, não mexam em fios e, com qualquer dúvida, liguem para o 153 ou 193 – enfatiza Cortez.