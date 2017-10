Júlio de Castilhos suspende aulas da rede municipal por tempo indeterminado

Tempestade 21/10/2017 | 11h50 Atualizada em

As aulas nas escolas da rede municipal de Júlio de Castilhos estão suspensas, por tempo indeterminado, devido aos danos causados nos prédios pelo temporal da madrugada de quinta-feira. O município foi um dos mais afetados pelos ventos fortes, tendo 30 casas praticamente destruídas.

Até a sexta-feira, 15 pessoas seguiam alojadas no Ginásio Municipal Mario Vilamil. Os danos de quinta-feira ampliaram os estragos na cidade que, no dia 1º, já havia sido atingida por um forte temporal e teve,na ocasião, 300 casas destelhadas. Desde aquela data, o município está em situação de emergência. A prefeitura precisou cancelar a Feira do Livro, que estava prevista para novembro.

As aulas nas escolas da rede municipal também tiveram de ser canceladas em São Pedro do Sul, devido ao temporal. A prefeitura informa que as atividades serão retomadas nesta segunda-feira.