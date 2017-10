Jovem fica ferido em acidente na BR-287

Trânsito 27/10/2017 | 09h47 Atualizada em

Um jovem, de 22 anos, ficou ferido após se envolver em um acidente de trânsito na noite de quinta-feira, na BR-287, em Jaguari. Ele dirigia um Fiat que colidiu com um caminhão de uma empresa de energia elétrica por volta das 20h20min, na serra do Chapadão.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Uno, com placas de Santiago, trafegava no sentido Santiago-Jaguari, quando colidiu lateralmente com o caminhão VW 8160, com placas de Eldorado do Sul, que estava no sentido contrário. A suspeita da PRF é que o motorista do Uno tenha tentado desviar de um animal que atravessava a rodovia quando teria perdido o controle da direção.

O motorista do caminhão, de 41 anos, não ficou ferido. O jovem que dirigia o Uno foi socorrido por motoristas que passavam no local no momento do acidente e encaminhado ao Hospital de Caridade de Santiago. Ele não teve ferimentos graves. Os nomes não foram informados pela PRF.