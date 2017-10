Jovem é morto a tiros dentro de casa em Santa Maria

52º assassinato do ano 18/10/2017 | 08h29 Atualizada em

Um jovem, de 22 anos, foi assassinado na madrugada desta quarta-feira, em Santa Maria. O crime aconteceu por volta das 5h em uma residência na Vila Brenner. Conforme o delegado Gabriel Zanella, titular da Delegacia de Polícia Especializada em Homicídios e Proteção à Pessoa (DPHPP) e responsável pela investigação do caso, a vítima não morava no local onde foi morta.

De acordo com o boletim de ocorrência, registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), o jovem, identificado como Julliam Keven da Silva Gomes, estava dentro da residência, na Rua Praia dos Ingleses, quando foi baleado.

Na tarde desta quarta-feira, o delegado informou que o jovem havia entrado no local, acompanhado de outras três pessoas, possivelmente com o objetivo de executar o dono da residência, que teria uma rixa com a vítima. Ao invadirem o local, houve troca de tiros e Gomes acabou morrendo.

A Polícia Civil está investigando o crime e já foram ouvidas testemunhas do caso. Ninguém foi preso.