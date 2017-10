Itaara completa 22 anos, mas festa é adiada por conta da tempestade

Região 21/10/2017 | 12h50 Atualizada em

Neste sábado, Itaara está de aniversário. Mas, o temporal que assolou a cidade na madrugada de quinta-feira, obrigou a prefeitura a cancelar todos os eventos em comemoração aos 22 anos do município.

A prefeitura decretou situação de emergência na sexta-feira. A procuradoria do município divulgou que foram 60 casas destruídas. A principal reclamação foi de destelhamentos. Não foi registrada nenhuma família desabrigada e, a Defesa Civil está fazendo rondas na cidade e ajudando na reconstrução e distribuição de lonas, disponíveis para a comunidade no ginásio da Escola Pinto Ribas, localizada na Rua Marcelino de Almeida. A recomendação é levar um documento com foto para a retirada.

Até a tarde de sexta-feira, a cidade da serra estava sem sinal de telefonia e água, e 80% da população seguia sem luz. A Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan) está abastecendo as bombas d'água de Itaara com geradores levados de outros três municípios vizinhos.

A rede elétrica está completamente prejudicada, já que muitos postes e fios estão caídos nas ruas da cidade e na BR-158. Os postos de saúde estão funcionando com geradores elétricos.

A programação do aniversário de Itaara previa, neste sábado, uma caminhada rural na localidade de Philippson. No domingo, deveriam ocorrer um show com a banda Tchê Garotos, na Praça Matriz, e também ação de cidadania com serviços de graça à população. Não há nova data marcada para a realização dos eventos.

HISTÓRIA

A história de Itaara remonta a presença indígena na região central do Estado, por volta de 1634. Nesse período, uma grande proporção de área do território onde hoje é o município de Itaara,então pertencente ao atual município de São Martinho da Serra,era habitada por indígenas da tribo Tapes que viviam na região do Rio Ibicuí-Mirim. Em 1840, em meio à Guerra dos Farrapos, foi aberto um caminho entre a então localidade de Itaara e Santa Maria, a Estrada do Perau, que existe até hoje.

A colonização começou por volta de 1850,com uma localidade batizada de São José do Pinhal. Foi elevada à freguesia em 21 de maio de 1882.Em 1904,teve início a colonização judaica, a partir da presença de imigrantes da região da Bessarábia, atual Ucrânia.O nome passou a ser Colônia Philippson, tendo sido a primeira colônia judaica no Brasil. A partir de 1994, é adotado o nome de Itaara, um subdistrito de Santa Maria. A emancipação ocorreu em 22 de outubro de 1995. O nome da cidade, em tupi-guarani, significa "Pedra Altar". Atualmente, tem 5 mil habitantes.