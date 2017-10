Investigação de Santa Maria termina com apreensão de 182 quilos de maconha

Operação Bicudo 30/10/2017 | 20h55 Atualizada em

Depois de uma dupla tentar furar uma barreira policial na última sexta-feira, em Santa Maria, e acabar presa em flagrante por tráfico de drogas, outras duas pessoas também foram presas em flagrante por tráfico de drogas na madrugada de sábado, em Sarandi, no noroeste do Estado. Com a dupla, a polícia encontrou 182 quilos de maconha. A investigação começou em Santa Maria, com a Operação Bicudo.

De acordo com informações da Polícia Civil, a Delegacia Especializada em Furtos, Roubos, Entorpecentes e Capturas (Defrec), de Santa Maria, informou aos policiais de Sarandi que havia a suspeita de que um veículo traria droga para a Região Central. Então, teve início uma ação conjunta entre Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal, Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, Brigada Militar e Receita Federal.

Um Ford Ka, com placas clonadas de Gaspar (SC), furou uma barreira na BR-386, mas acabou sendo detido após perseguição. O motorista e passageiro do carro, de 33 e 28 anos, foram presos em flagrante e levados para o Presídio Estadual de Sarandi.

O delegado Jun Sukekava, que responde pela Defrec, acredita que a droga, ou pelo menos parte dela, seria trazida para Santa Maria. O veículo, que foi furtado e tem placas originais de Belo Horizonte (MG), foi apreendido.