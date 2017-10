Inep ainda não foi notificado sobre mudança na redação do Enem

Educação 31/10/2017 | 17h35 Atualizada em

Candidatos devem, de acordo com as competências da redação do Enem, elaborar o texto com argumentos, mas sem desrespeitar os direitos humanos

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que, até às 16h20min desta terça-feira, não foi notificada pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região sobre a decisão de proibir que alunos recebam nota zero na redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A decisão determina a suspensão da regra do Enem que diz que quem desrespeitar os direitos humanos na prova de redação pode receber nota zero e foi anunciada na semana passada.

O Inep diz que vai recorrer da sentença, mas isso só pode ser feito depois da publicação da decisão, o que ainda não aconteceu e nem há prazo previsto, segundo a assessoria de imprensa do TRF1. A prova de redação do Enem será aplicada a mais de 6,7 milhões de candidatos neste domingo.

Os professores de redação Patrick Meneghetti, do Fóton Mais Vestibulares, e Carla Mano, do Mano a Mano Cursos Preparatórios, acreditam que esta decisão deve cair antes do prazo de correção das redações dos candidatos.

Patrick, que é jurista e mestre em Direitos Humanos, avalia a decisão como "um absurdo" e "um erro jurídico grave". Ele acredita que a decisão vai ser revogada. Para o professor, os direitos humanos são universais.

– As palavras escritas também têm o poder de ferir, lesar e desrespeitar direitos – avalia.

LIBERDADE LIMITADA

A professora Carla diz que a justificativa da decisão, que zela pela liberdade de expressão, é válida. Contudo, destaca que também é contraditório, pois, para ela, a liberdade de uma pessoa acaba no limite em que começa a liberdade do outro. Assim, o candidato pode demonstrar opinião na redação do Enem, desde que não atinja os direitos de qualquer grupo.

– Nas competências de correção das redações do Enem está definido que a posição do aluno não pode ser julgada, mas também está definido que não é permitido desrespeitar os direitos humanos exatamente por isso, o limite da liberdade de um acaba quando começa a do outro – opina Carla.

Em nota de esclarecimento publicada no site do Inep, a instituição mantém os critérios de avaliação da redação do Enem, como está divulgado no edital do candidato, e reafirma aos participantes do exame que está tudo organizado com segurança para aplicação das provas neste domingo e no segundo dia, em 12 de novembro.