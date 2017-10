Idoso é assaltado e jogado ao chão quando saía do trabalho em Santa Maria

Criminalidade 24/10/2017 | 07h49 Atualizada em

Santa Maria registrou dois assaltos a pedestres em menos de duas horas, entre a noite de segunda e a madrugada desta terça-feira. Casos foram registrados na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

VÍDEO: câmeras de segurança flagram tempestade em Santa Maria

O primeiro crime aconteceu por volta das 23h45min, no Bairro Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Dois homens, de 52 e 59 anos, retornavam para casa pela Rua Sete de Setembro quando foram abordados por um trio encapuzado e armado com faca. Eles anunciaram o assalto, roubaram duas carteiras e três celulares e fugiram. As vítimas não ficaram feridas.

Por volta da 1h, no Bairro Patronato, um idoso, de 66 anos, foi vítima de um assalto quando saía do trabalho. Ele andava pela Avenida Liberdade no momento em que uma mulher, com dois cachorros, pediu dinheiro. Ele negou, e então, a suspeita o empurrou no chão e roubou cerca de R$ 150 em dinheiro. Com a queda, o idoso teve ferimentos leves. A mulher, que é conhecida da vítima, fugiu.