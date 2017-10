Homem morre em acidente em São Sepé

Trânsito 19/10/2017 | 11h03 Atualizada em

Um homem morreu em um acidente de trânsito na manhã desta quinta-feira, na BR-392. A colisão aconteceu por volta das 7h40min entre Santa Maria e São Sepé.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), um Palio, com placas de Cruz Alta, trafegava no sentido Santa Maria-São Sepé quando colidiu com um caminhão, com placas de São Sepé, que trafegava no sentido contrário. As vítimas ainda não foram identificadas.

O motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já o motorista do caminhão foi encaminhado para atendimento médico. Não há informações sobre o estado de saúde dele.

A polícia ainda está no local fazendo o atendimento da ocorrência.