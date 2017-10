Homem é preso sob suspeita de violência sexual contra 8 crianças 

Em Faxinal do Soturno 24/10/2017 | 19h21 Atualizada em

Um homem de 49 anos foi preso preventivamente nesta terça-feira sob suspeita de estupro de vulnerável. Pelo menos 8 crianças, todas meninas, com idades entre 5 e 11 anos, teriam sido vítimas de abuso. Os casos aconteceram no interior de Dona Francisca, e o homem foi preso em Faxinal do Soturno, onde estava desde que foi ouvido pela Polícia Civil.

De acordo com o delegado Carlos Alberto Dias Gonçalves, a investigação da Polícia Civil começou na semana passada, quando o Conselho Tutelar da cidade recebeu a denúncia de que duas crianças seriam vítimas de violência sexual. Ao longo da apuração dos fatos, foi constatado que foram 8 vítimas. O homem é companheiro da avó de quatro delas. As outras crianças frequentavam a residência do casal. Pela apuração do caso, nenhum outro familiar tinha conhecimento dos abusos. O primeiro caso ocorreu em 2015.

As crianças foram ouvidas com a ajuda de profissionais da psicologia e da assistência social. Sete passaram por exames, e foi comprovada a violência sexual em quatro delas. Uma das crianças ainda deve ser encaminhada para perícia.

O suspeito foi encaminhado para a Penitenciária Estadual de Santa MAria (Pesm). Como ele foi preso, a Polícia Civil tem até 10 dias para concluir o inquérito.