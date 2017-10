Homem é preso em flagrante após esfaquear o irmão em Rosário do Sul

Violência 31/10/2017 | 11h15 Atualizada em

Um homem, de 59 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta terça-feira, em Rosário do Sul, suspeito de esfaquear o irmão, de 55 anos. Crime aconteceu na casa onde os dois moravam, na Vila Artidor Ortiz, por volta das 3h30min.

Investigação de Santa Maria termina com apreensão de 182 quilos de maconha

De acordo com a Polícia Civil, os irmãos teriam se desentendido porque o suspeito estava alcoolizado e fazia barulho na residência. Durante a briga, o irmão mais velho teria pegado uma faca e ferido o mais novo.

A vítima foi socorrida, encaminhada ao hospital e não corre risco de morte.

O suspeito se manteve calado em depoimento. Conforme o delegado José Soares Bastos, ele foi encontrado com a arma utilizada no crime, além do irmão o ter reconhecido como o autor dos golpes.