Homem é preso após atropelar quatro pessoas

Um jovem, de 20 anos, foi preso por volta das 5h deste domingo próximo do posto da Brigada Militar (BM) de Camobi, em Santa Maria. Segundo a ocorrência registrada na BM, o homem trafegava em um Fiesta pela Rua Orlando Fração, próximo à rótula da Avenida Medianeira, quando atropelou quatro pessoas e fugiu. Um outro motorista, de 27 anos, que testemunhou o fato, seguiu o Fiesta;

Ao chegar perto da rótula de entrada Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), em Camobi, o motorista do Fiesta desceu do veículo e correu ao posto da BM para pedir ajuda. Ele disse aos policias que estava sendo seguido e que não sabia o motivo disso. O motorista que seguiu o Fiesta, também desceu e contou aos policiais militares sobre os atropelamentos.

O motorista do Fiesta foi preso em flagrante por tentativa de homicídio (a ocorrência não dizia se culposo ou doloso - com ou sem intenção e se assumiu ou não o risco), encaminhado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e, depois, à Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA).

Ele teve a fiança decretada em um salário mínimo por vítima. Ele pagou o valor arbitrado - quase R$ 4 mil - e foi liberado.

As quatro vítimas são três jovens, de 23, 19 e 21 anos, e uma moça, de 19. Três deles foram socorridos e encaminhados ao Hospital Universitário de Santa Maria (Husm). Um deles foi socorrido no local e não precisou ser levado ao hospital.

De acordo com o Pronto-Socorro (PS) do Husm, até às 11h deste domingo, uma das vítimas já tinha recebido alta, outra estava no bloco cirúrgico e a terceira estava em observação. Nenhum dos hospitalizados corre risco de morte.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Santa Maria.