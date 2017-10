Governo vai chamar 480 aprovados no concurso da Susepe

Segurança Pública 27/10/2017 | 11h01 Atualizada em

O governo estadual deve chamar 480 aprovados no último concurso público para a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe). A decisão foi anunciada na quinta-feira, após uma reunião entre o governador José Ivo Sartori (PMDB) e o secretário estadual de Segurança Pública, Cezar Schirmer.

Serão chamados 450 aprovados para o cargo de agente penitenciário e 30 aprovados para o cargo da agente penitenciário administrativo. A Susepe estima que em 25 dias os alunos já estarão aptos a iniciar o curso. A formação durará cerca de 60 dias, com aulas em dois turnos. A estimativa é que os novos concursados comecem a trabalhar entre fevereiro e março de 2018.

Ao todo, foram abertas 720 vagas no último concurso da Susepe: 620 vagas para o cargo de Agente Penitenciário Classe A e 100 vagas para o cargo de Agente Penitenciário Administrativo Classe A.

– Aos poucos, vamos mudar a atual realidade. Com o anúncio de hoje, vamos totalizar o ingresso de mais de 1,1 mil agentes penitenciários. É uma das maiores reposições da história recente – comentou o governador.

Para Schirmer, trata-se de um reforço significativo, que possibilitará a abertura de novas vagas e a melhoria da gestão do sistema prisional.

– O chamamento dos aprovados e as demais ações que estamos realizando serão decisivos para que possamos reestruturar setores da Susepe que necessitam de mais servidores. Isso nos permitirá eliminar o quadro de superlotação das carceragens das delegacias e presos custodiados em viaturas, devolvendo as polícias à sua missão primordial – assegurou o secretário.

*Com informações do governo do Estado