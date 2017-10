Temporal 19/10/2017 | 09h30 Atualizada em

Desde às 3h desta quinta-feira, leitores do Diário abastecem as redes sociais com fotos dos estragos da tempestade que atingiu Santa Maria e região na madrugada. São diversos pontos com árvores, postes e muros caídos, além de casas destelhadas. Os locais mais atingidos em Santa Maria são: Passo D'Areia, Alto da Boa Vista, Nova Santa Marta, Caturrita, Vila Oliveira e Schirmer e Camobi. Confira os registros: