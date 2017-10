Funcionários do hospital de Tupanciretã protestam contra atraso de salários

Saúde 17/10/2017 | 20h43 Atualizada em

Servidores do Hospital de Caridade Brasilina Terra, de Tupanciretã, fizeram uma caminhada, ontem, em protesto pelo atraso no pagamento dos salários. Eles também reclamam da falta de material para o funcionamento da instituição de saúde.

Trabalhadores do Hospital de Caridade Brasiliana Terra estiveram na prefeitura para pedir o pagamento de atrasados Foto: Prefeitura de Tupanciretã / Divulgação

Os manifestantes foram até a prefeitura, onde foram recebidos pelo prefeito Carlos Augusto Brum de Souza. Parte dos salários de agosto e todo o mês de setembro ainda não foram pagos. Segundo o prefeito, o atraso ocorre pela falta de repasses do governo do Estado. A folha em atraso representa um total de R$ 270 mil.

A prefeitura informou, nesta terça-feira, que a situação financeira do Executivo é limitada, e foi afetada pelos prejuízos com o temporal que atingiu Tupanciretã em 1º de outubro. Os cofres públicos, além dos valores mensais já estabelecidos e repassados para o hospital, não conseguem suprir esses débitos do Brasiliana Terra.

Souza disponibilizou um veículo para levar funcionários do hospital para uma audiência na Secretaria Estadual da Saúde, em Porto Alegre, como forma de pressionar pelos repasses atrasados. A reunião será na próxima terça-feira, com o diretor geral da secretaria, Francisco Bernd.

Segundo o prefeito, o Executivo está “pressionando, firmemente, através de aliados no governo do Estado, para viabilizar o envio dos atrasos com a máxima urgência”.

* Com informações da prefeitura de Tupanciretã