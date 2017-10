Festa do Moranguinho e da Cuca é atração do fim de semana em Agudo 

Região 27/10/2017 | 20h22 Atualizada em

Com a proposta de ser o evento mais saboroso da região, teve início nesta sexta-feira a 20ª Festa do Moranguinho e da Cuca de Agudo, a ExpoMorango. O evento ocorre até domingo no Centro Desportivo Municipal e reserva diversas atrações para os visitantes.

A ExpoMorango ocorre neste sábado e domingo no Centro Desportivo Municipal de Agudo e tem entrada de graça Foto: Márcia Müller / Prefeitura de Agudo

Criada em 1998, por idealização da prefeitura, da Emater e de associados da extinta Associação dos Produtores de Moranguinho e Produtos Coloniais de Agudo (Aspromaca), a festa busca valorizar os produtos do Torrão Amigo. Este ano, na sua 20ª edição, a festa já está consolidada no calendário de atrações turísticas da Quarta Colônia, com a tradição de reunir farta gastronomia.

O morango é a atração principal. A fruta dá o sabor a diversos produtos que estão à venda nos estandes, como cucas, tortas, doces e até chope de morango. Também há cucas de outros sabores e o chope tradicional, que não poderia faltar numa festa de tradição alemã.

Quem visitar os estandes poderá conferir a exposição Memórias do Coração e das Mãos – Homenagem aos 160 anos da Imigração Alemã na Colônia Santo Ângelo, Exposição Olhares e Paisagens, da fotógrafa Ana Leticia Rodrigues. E também visitar a feira de produtos coloniais, ouvir música da bandinha típica e torcer pelos concorrentes do Concurso de Cucas.

Morango é o rei da festa e está presentes na cuca e até no chope artesanal. Mas há outros sabores à disposição do visitante Foto: Márcia Müller / Prefeitura de Agudo

Os estandes da ExpoMorango abriram na sexta-feira à tarde. Já a abertura oficial é neste sábado, às 10h, junto ao estande da prefeitura, com apresentação das categorias infantil e juvenil do Grupo de Danças Freundschaf. À noite, ocorre o baile e boate no Clube Centenário.

Nos dois dias, os visitantes poderão, também, conhecer Agudo pelo alto. Durante os dois dias, serão oferecidos passeios panorâmicos de helicóptero, ao preço de R$ 100 por pessoa.

A realização do evento é da prefeitura e da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Agudo (Acisa).





AGENDE-SE

O quê – 20ª Festa do Moranguinho e da Cuca de Agudo

Quando – Sábado (10h às 23h) e domingo (10h às 20h)

Onde – Centro Desportivo Municipal (Rua General Flores, s/nº)

Quanto – De graça

Informações – www.acisaagudo.com.br

Atrações – Venda de morangos, cucas, chope de morango e tradicional, feira de artesanatos e produtos coloniais, bandinha típica alemã, baile e passeio de helicóptero





Voos panorâmicos

Quando – Sábado e domingo, pela manhã e à tarde

Duração – 5 a 10 minutos

Valor – R$ 100 por pessoa

Lotação – 3 passageiros por voo