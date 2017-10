Faltam medicamentos na Farmácia Municipal de Santa Maria

Falta de medicamento 17/10/2017 | 20h23 Atualizada em

"Estão faltando muitos remédios, medicamentos que são básicos". Esse é o desabafo de uma paciente que mora em Santa Maria e que não consegue retirar o medicamento há pelo menos 15 dias. O relato é de uma paciente de 42 anos, que preferiu não se identificar com medo de represálias. Ela conta que foi até a Farmácia Municipal no dia 28 de setembro, com a receita do medicamento clonazepam 2mg. Ao chegar no local, foi informada de que o medicamento estava em falta, mas que chegaria em 15 dias, o que não ocorreu.

– Falaram que ia chegar uma carga grande, mas eu liguei outras duas vezes depois do prazo, e ainda não chegou. Daí, eu perguntei quais são os medicamentos que estão faltando, e me disseram que não tinha paracetamol, dipirona, carvediol 12,5 mg e o prometazina. O problema é que minha receita vai vencer, e eu vou ter que conseguir outra consulta na unidade básica de saúde para, depois, tentar conseguir o medicamento – conta.

De acordo com a coordenadora da Política da Assistência Farmacêutica, Salete Zago de Barros, a lista de medicamentos do município, chamada Relação Municipal de Medicamentos Essenciais (Remume), tem por base a Relação de Medicamentos Essenciais do Ministério da Saúde (Rename), e pode ser que alguns medicamentos tenham sido retirados da lista, como é o caso da prometazina.

– Com base nas características epidemiológicas de cada município, a Comissão de Farmácia e Terapêutica tem autonomia para montar a lista dos medicamentos que serão entregues pela farmácia, e pode ser que alguns remédios deixaram de ser entregues pelo município. Todos os anos, essa lista é atualizada – explica Salete.

Por dia, cerca de 800 pessoas são atendidas na Farmácia Municipal de Santa Maria. A retirada de medicamentos é feita somente por pacientes que moram na cidade e que consultaram em unidade básica de saúde, UPA, PA, Casa de Saúde ou Hospital Universitário (Husm), portando a receita do SUS.

A responsável pela Farmácia da 4ª Coordenadoria Regional de Saúde (4ªCRS), Glenda Mori, comentou que o local fechou para balanço ontem e hoje e, por isso, não é possível saber se há falta de algum remédio.

LISTAS

A relação de remédios e como fazer para ter acesso aos medicamentos do SUS consta no site da prefeitura de Santa Maria e também está disponível em todas as unidades de saúde da cidade

– Lista da Farmácia Municipal – www.santamaria.rs.gov.br/saude/335-assistencia-farmaceutica

– Lista da Farmácia do Estado – www.saude.rs.gov.br/componente-especializado-5880ca5e8efc3

FARMÁCIA MUNICIPAL

Onde – Rua Roque Calage, 55, Centro

Atendimento – De segunda a sexta, das 8h às 15h

Telefone – (55) 3226-8368

Retirada de medicamento – Somente com receita médica do SUS

MEDICAMENTOS

Prometazina – Não é mais distribuído no município. Não foi informado se a farmácia do Estado está distribuindo

Clonazepan 2mg – Ficou sete dias em falta. Previsto para chegar nesta quarta-feira

Paracetamol – Nunca faltou

Dipirona – Não está em falta

Carvedilol – Não tem previsão para chegar à cidade

Anlodipino 5 mg – Está em falta há uma semana. Deve chegar em 15 dias