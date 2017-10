Evento gratuito convida a comunidade a falar sobre depressão, diversidade...

Na UFSM 30/10/2017 | 12h45 Atualizada em

A partir desta semana a Unidade de Apoio Pedagógico do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) promoverá uma série de rodas de conversas de diferentes assuntos que buscam propiciar um espaço onde a fala e a escuta sejam os principais instrumentos de participação. Nesta terça-feira (31) o tema do primeiro encontro será depressão.

O bate-papo que terá como mediadora a psicóloga Daiane Brum, está marcado para às 17h30min na sala 2 do prédio 16B do campus sede que fica no bairro Camobi. A atividade denominada É preciso falar sobre... é aberta à comunidade acadêmica, favorecendo a construção de ideias, a concepções e o posicionamento da realidade social. A ideia é possibilitar o processo de autoconhecimento e contexto social, contribuir para a formação, possibilitar um espaço de escuta qualificada e compreensão de conflitos, fortalecer o protagonismo, auxiliar no processo de desconstrução de atitudes egoístas e ampliar a capacidade comunicativa.

Os outros encontros estão marcados para os dias 8, 20 e 29 de novembro e 5 de dezembro. Confira a programação completa.

Foto: Divulgação UFSM