Espetáculos e serviços são suspensos por causa da tempestade

Cancelados 19/10/2017 | 11h07





Peça Poema Ema não será apresentada hoje Foto: Gabriel Haesbaert / NewCO DSM

A tempestade que deixou um rastro de destruição de Santa Maria provocou a suspensão de peças teatrais e outros serviços na cidade. Confira os cancelamentos confirmados até agora:

O espetáculo Poema Ema, que seria apresentado hoje à tarde, no Theatro Treze de Maio, foi cancelado. De acordo com o comunicado postado no perfil oficial do grupo Ateliê do Comediante, responsável pela peça, a iluminação do teatro ficou comprometida, e a apresentação será reagendada.

O Santa Maria Shopping não vai abrir as portas hoje em função de alagamentos, falta de luz, destelhamento no quinto andar e em respeito aos funcionários que tiveram casas destelhadas. Os outros três shoppings da cidade irão funcionar normalmente.

A apresentação será reagendada. A prefeitura informou que o lançamento da Tertúlia Musical Nativista e da Tertulinha, que ocorreria hoje na SUCV, foi cancelado devido ao vendaval.