Esgoto corre ao lado de canos não instalados em rua de bairro central

Diário nos Bairros 30/10/2017 | 15h15 Atualizada em

Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Esgoto corre a céu aberto na Rua Miosótis, ao lado dos canos depositados na rua, sofrendo com a ação do tempo

Esgoto corre a céu aberto na Rua Miosótis, ao lado dos canos depositados na rua, sofrendo com a ação do tempo Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Os moradores da Rua Miosótis, no Bairro Patronato, em Santa Maria, enfrentam um grande problema já há alguns anos. É que a rede de esgoto está sem canalização, e os tubos, que estão prontos para serem colocados, estão jogados no chão, no tempo, deteriorando-se desde o final do ano passado. A principal reclamação da vizinhança é que vários pedidos já foram realizados junto à prefeitura, mas nada foi feito ainda.

Além disso, em outros lugares do bairro, em que a tubulação já existe, quando chove, as casas dos moradores acabam alagando porque o encanamento está entupido.

Sobram buracos, barro e esgoto nas ruas do Bairro Caturrita

– Minha casa é de madeira e acabou apodrecendo por baixo de tantos alagamentos que enfrentou. Precisei construir um muro de contensão no meu pátio e, agora, estou construindo outra casa ao lado para poder morar. A rua fica um verdadeiro rio em tempo de alagamentos, os moradores não conseguem sair de dentro de casa – reclama Luiz Carlos de Souza Lima, morador do bairro há 25 anos e líder comunitário há oito.

Além disso, a rua por onde passa o encanamento não tem nome, está cheia de buracos, sem pavimentação e com um forte cheiro de esgoto. No outro lado da via, no pátio de uma empresa, a secretaria de infraestrutura e serviços públicos realizou uma limpeza no encanamento e retirou um galho de árvore que obstruía a passagem da água, mas o resto da passagem segue com problemas.

Canal segue aberto e sem receber canalização Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

A aposentada Nadir Pizzolato da Silva, 75 anos, enfrentou, só neste ano, três alagamentos que atingiram a casa dela.

– A minha geladeira já está em cima de quatro tijolos. No último alagamento, a água invadiu toda a casa, não só o pátio. Eu sempre tento deixar tudo limpo aqui na rua para não alagar mais ainda – diz ela, que mora no bairro há mais de 30 anos.

Comunidade do Bairro Diácono João Luiz Pozzobon quer saneamento

PERIGO

A Rua Miosótis foi asfaltada no fim do ano passado, mas falta sinalização. A vizinhança reclama que os carros trafegam em alta velocidade, estacionam nos dois lados da rua e, muitas vezes, o caminhão do lixo não consegue passar. Além disso, não há placa indicativa de preferencial e de limite de velocidade.

Rua não tem nome, mas está cheia de buracos Foto: Lucas Amorelli / New CO DSM

Outra via que está no mesmo estado é a que fica ao lado de uma madeireira. Ela também não tem nome, e a vizinhança conta que, em dias de evento na sede do Serviço Social do Comércio do Rio Grande do Sul (Sesc-RS), quando chove, muitos convidados não conseguem retornar aos seus carros. Moradores falam que as empresas da região é que ajudam na manutenção da rua.

A Rua dos Lírios está com um buraco há mais de um ano, em frente à casa número 49, e conforme os moradores, até agora,as secretarias responsáveis pelos consertos só foram fazer a vistoria e sinalizar o local.

Moradores da Rua dos Lírios aguardam há mais de um ano pelo conserto de um buraco na via Foto: Charles Guerra / New Co

– Eu trabalho há um ano aqui na mercearia e,quando comecei, já tinha esse buraco ali na rua – comenta Franki Bueno Moraes, 23 anos.

Outra reclamação dos moradores é a questão da demora em resolver os problemas da iluminação do bairro. Conforme eles, a espera chega a ser de um mês.

O QUE DIZ A PREFEITURA

Sobre o esgoto que corre a céu aberto, a prefeitura diz que se trata de um canal de drenagem de águas pluviais que não pode ser canalizado, pois não estaria em conformidade com legislação ambiental vigente. Os canos que estão na rua (e que não serão, portanto, utilizados) teriam sido colocados no local pela gestão passada, que faria a canalização, mas não fez por falta de verbas.

Sobram esgoto e buracos em rua do Bairro Nova Santa Marta

Sobre o conserto da rua ao lado da madeireira, a prefeitura diz que a demanda consta no cronograma de trabalho da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Públicos, mas, devido ao último temporal, não há previsão de realização. O mesmo vale para o buraco na Rua dos Lírios.

Quanto aos alagamentos, a prefeitura diz que eles ocorrem devido ao acúmulo de lixo que entra no córrego e obstruiu a passagem de água. Ainda conforme a prefeitura, a limpeza da vala é feita periodicamente, via solicitação por protocolo, e deve ocorrer, novamente, nos próximos dias.

Semana terá predomínio de tempo seco em Santa Maria

Sobre a sinalização da Rua dos Miosótis, a prefeitura diz que a via é sinalizada (tem sinalização, mas só a horizontal, de ultrapassagem), no entanto, falta conscientização dos motoristas.