Escolas municipais e particulares suspendem as aulas após tempestade

Temporal 19/10/2017 | 10h21 Atualizada em

A tempestade que atingiu a Região Central nesta madrugada causou danos e assustou os moradores. Árvores, postes e muros caíram, além de casas e prédios destelhados. Até as 10h30min, mais de 40 escolas municipais e particulares confirmaram a suspensão das aulas.

A Ulbra também informou que as aulas etão suspensas.

Tempestade provoca estragos e apavora os santa-marienses

ESCOLAS PARTICULARES

Colégio Marista Santa Maria

O Marista Santa Maria informa que, em virtude do temporal da noite passada, e da falta de energia elétrica em várias regiões da cidade, as aulas do turno da manhã estão suspensas. As avaliações agendadas para hoje, 19/10, foram adiadas e serão remarcadas para novas datas. Comunicamos que as linhas telefônicas do Colégio estão fora de funcionamento, sem previsão de normalização do serviço.As atividades do turno da tarde ainda serão avaliadas conforme informações dos órgãos públicos e comunicadas até o final da manhã. Os estudantes que se dirigiram ao Colégio neste início da manhã estão acompanhados dos educadores que permanecem em atividade e já podem ser buscados pelas famílias. (Via Facebook)

Foto: Salmo Duarte / A Notícia

Colégio Riachuelo de Camobi

Informamos que as aulas nos turnos da manhã e tarde foram suspensas temporariamente. Devido ao temporal, também estamos sem telefone. Assim que possível, informaremos o funcionamento da escola. (Via Facebook)

Coração de Maria

Comunicamos à comunidade escolar que, em vista do destelhamento de parte do prédio e outros estragos devido ao temporal da madrugada e de quinta-feira, as aulas estarão suspensas nos dias 19, 20 e 21 de outubro. Irmãs, professores e funcionários, em mutirão solidário, colaboram na limpeza, remoção de água e entulhos de todas as áreas atingidas. Agradecemos a compreensão e solidariedade de todos e também nos solidarizamos com as famílias que se encontram nessa situação. (Via Facebook)

Escola Batista

Comunicamos que, devido ao temporal desta madrugada e a falta de energia elétrica, as aulas de hoje foram suspensas nos dois turnos. No início da tarde, divulgaremos uma decisão sobre amanhã, 20/10. Em breve, nova data para o Simulado dos Anos Finais. (Via Facebook)

Escola Educarte

Aulas suspensas

Colégio Antônio Alves Ramos

Escola informou em seu site que a recomendação é para que os alunos fiquem em casa hoje.

_ Colégio Militar de Santa Maria

_ Colégio Antônio Francisco Lisboa

_ Colégio Tiradentes

_ Escola de Educação Infantil Abelhinhas

_ Escola Nossa Senhora da Providência



ESCOLAS MUNICIPAIS

Situação das escolas informada pela prefeitura

Escola Perpétuo Socorro - Não haverá aula pela manhã. Avaliará a situação a tarde.

Escola Vila Jardim - Aulas suspensas

Escola Padre Nóbrega - Aulas suspensas

Escola Antônio G. Amaral - Aulas suspensas (sem luz)

Escola Chácara das Flores - Aulas suspensas (sem luz)

Escola Nossa Senhora da Conceição - Aulas suspensas (sem luz)

Escola Pão dos Pobres - Aulas suspensas (sem luz)

Escola Angela Tomazzeti - Aulas suspensas

Escola Zenir Aita - Aulas suspensas

Escola Nosso Lar - Aulas suspensas

Escola Duque de Caxias - Aulas suspensas

Escola Zulania Salamoni - Aulas suspensas

Escola Altina Teixeira - Aulas suspensas

Escola Sinos de Belém - Aulas suspensas

Escola João Hundtmark -Aaulas suspensas ( todas as salas destelhadas)

Escola Hylda Vasconcelos -Aaulas suspensas (sem luz)

Escola Alfredo Winderlich - Aulas suspensas

Escola CAIC Parcianelo - Com horário reduzido

Praem - Cancelou o atendimento

Escola São Carlos - Aulas suspensas (sem luz)

Escola Borges de Medeiros - Com atendimento parcial

Escola Renato Nochi - Aulas suspensas

Escola Luizinho de Grande - Atendimento parcial (sem luz)

Escola Fontoura Ilha - Aulas suspensas (árvore no pátio)

EMEI João Franciscato - Aulas suspensas (portão caiu e galhos tomaram conta do pátio, sem luz)

UNIVERSIDADES

_ Ulbra Santa Maria