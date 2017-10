Escola atingida por temporal é interditada e não será sede do Enem

Educação 27/10/2017 | 17h10 Atualizada em

Atenção, alunos que fazem o Enem em Santa Maria! Foi decidido nesta sexta-feira que a Escola Estadual Coronel Pilar não irá sediar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nos dias 5 e 12 de dezembro. A confirmação foi anunciada após uma vistoria da equipe técnica da Secretaria Estadual de Obras em escolas estaduais que tiveram danos em função do temporal do último dia 19.

De acordo com o coordenador regional de educação, José Luis Eggres, os engenheiros recomendaram que a escola não receba alunos até uma segunda vistoria, que deve acontecer na semana que vem. Até lá, a escola está temporariamente interditada. Diante da situação, Gisandro Couto, um dos coordenadores do Enem na cidade, confirmou que a instituição não será mais locação de prova e deve anunciar, na semana que vem, o novo endereço aos candidatos.

AULAS TRANSFERIDAS

Os alunos do Coronel Pilar, que não têm professores em greve, continuam sem aulas até a nova vistoria dos engenheiros. Segundo Eggres, coordenadoria de educação, direção e pais de alunos devem se reunir e discutir uma solução. Possivelmente, as aulas serão transferidas para outra escola em condições de receber os alunos.

– Os engenheiros recomendaram que a escola não receba alunos até uma segunda avaliação. Depois, saberemos se será compatível isolar as salas menos afetadas para receber alunos enquanto teremos um canteiro de obras e trabalhos de reforma em outros locais. Mas é preciso resolver uma série de questões, como água, luz elétrica, entre outras coisas – explica o coordenador.

REFORMA DA ESCOLA

Eggres disse que a obra na Coronel Pilar é em caráter emergencial - o que dispensa o processo de licitação. Em um cenário mais otimista, demoraria de 15 a 20 dias para contratação de uma empresa para reformas e mais o tempo de trabalho.

Além da Coronel Pilar, outras 10 escolas estaduais precisarão de obras, como ajustes na fiação ou nas telhas, explica Eggres. Porém, todas têm condições de receber os alunos normalmente.