Entenda a importância dos 500 anos da Reforma Protestante para luteranos de Santa Maria

sta terça-feira é um dia de comemorações para cristãos protestantes santa-marienses. São pessoas como Reni Seehaer, 65 anos, que há 13 trabalha na manutenção na Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil (IECLB) de Santa Maria, e, alegre, vive a prática do que foi sonhado há centenas de anos por um visionário, Martinho Lutero. Na Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), na Câmara de Vereadores e na IECLB, eventos vão celebrar a reforma iniciada pelo monge no século 16 e que marcou a transformação religiosa.

Para a comunidade protestante, é uma oportunidade de celebrar as mudanças que aconteceram nos últimos 500 anos, impulsionadas pela revolução do monge. A reforma tem 500 anos, mas a data 31 de outubro é importante porque marca a divulgação das 95 teses de Lutero.

Como, na época, não existiam redes sociais, mídia ou outros meios de publicação, ele colou na porta de uma igreja católica as cartas de protesto e indignação das condutas da igreja católica tradicional, baseado em pensamentos próprios que revolucionaram a comunidade religiosa da época.

– A reforma é importante porque mudou os conceitos que imperavam na época de qualquer tipo de venda de salvação e ostentação sem ajuda aos pobres. É uma coisa muito especial, porque na época estava tudo muito deturpado – declarou o reverendo da IECLB, Reinoldo Gluck Neumann.

Além disso, para os protestantes, a reforma significou o impulsionamento do voluntariado, a ajuda aos pobres e o acesso ao principal documento cristão, a Bíblia.

– A Bíblia era em latim e passou a ser traduzida em todas as línguas. O povo não só passa a assistir ao culto, mas a participar da igreja – apontou o reverendo da Igreja Metodista de Santa Maria, Roberto Oliveira Braga Garcia.

SINOS SECULARES

Apesar dos 500 anos da reforma que começou na Alemanha, no resto do mundo, a reforma veio depois. Em Santa Maria, onde está o primeiro sino luterano tocado no Brasil, a reforma de fato chegou há 129 anos, quando, de forma proibida, a IECLB, que fica em frente a Praça dos Bombeiros, no Centro, tocou os sinos pela primeira vez.

– A igreja foi queimada na Segunda Guerra Mundial, e só sobraram as portas e o crucifixo – contou Gilmarise Neumann, colaboradora na igreja.

É na igreja que acontece, nesta terça-feira à noite, um culto reunindo membros da Igreja Metodista, da IECLB, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, da Igreja Evangélica Luterana e outros membros da comunidade protestante.

PROGRAMAÇÃO

ATO PÚBLICO NA CÂMARA

Onde – Câmara Municipal Vereadores de Santa Maria (R. Vale Machado, 1415)

Quando – Nesta terça-feira, às 14h30min

CULTOS ECUMÊNICOS

Onde – Sínodo Sul Do Brasil (Rua Guilherme João Fabrin, 302)

Quando – Nesta terça-feira, às 19h

Onde – Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Santa Maria (R. Cel. Niederauer, 1070)

Quando – Nesta terça-feira, 19h30min

CONCERTO 500 ANOS

Onde – Centro de Convenções da UFSM (Avenida Roraima, 1.000)

Quando – Nesta terça-feira, às 19h30min

Quanto – Gratuito

CONSERTO MUSICAL



Dentro das celebrações alusivas ao jubileu da Reforma Protestante, ocorrerá o Concerto dos 500 anos da Reforma. A apresentação será nesta terça-feira, às 19h30min, no Centro de Convenções da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM). O evento é aberto ao público, e a entrada, gratuita.

O concerto é promovido pelo Departamento de Música da UFSM, com o apoio da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) de Santa Maria, da Congregação Evangélica Luterana Cristo e do Projeto Orquestrando Arte.

Sob o comando das batutas estará o professor Cláudio Antonio Neves, que irá reger o Coro de Câmara da UFSM, o Coral da Congregação Luterana Cristo, os participantes do projeto Orquestrando Artes e convidados especiais, como professores e acadêmicos de Música da UFSM. Serão aproximadamente 60 pessoas envolvidas na apresentação.

As características, e também a revolução social que ocorreu por conta da Reforma, inclusive nas artes, serão rememoradas durante a apresentação e terão destaque no repertório que inclui obras que explicitam as contribuições do movimento da Reforma à cultura.

– A intenção é poder comemorar esse movimento histórico, então, tivemos a ideia de realizar o concerto. E começamos a pensá-lo desde o início do ano, com a escolha da comissão, o trabalho de pesquisa com a seleção das composições e, depois, os ensaios. Acredito que será bem emocionante – diz o maestro.

De acordo com o professor, a Reforma Protestante teve influência na formação dos jovens pela música, a escrita de melodias com bases no desenvolvimento vocal em comunidade, a utilização do vernáculo pela adaptação ou composição de obras vocais.

Dentre os compositores a serem apresentados estão os alemães George Handel e Johann Sebastian Bach, além de outros ligados ao movimento da Reforma. Será destaque a execução da cantata completa de Bach “Gott, der Herr ist Sonn’und Schild”, que, segundo o professor, há muito não era executada na cidade. E a composição conhecida como Hallelujah do oratório Messiah, de George Fridrich Handel.