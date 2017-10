Em Cruz Alta, vento chegou a 134 Km/h

Pela região 19/10/2017 | 21h40 Atualizada em

A cidade da região que registrou vento com maior intensidade nesta madrugada foi Cruz Alta, com ventos de até 134 Km/h, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Cerca de 400 famílias procuraram ajuda no centro de trabalho que foi chamado de Amarelão, que fica na antiga estação férra da cidade. No mesmo local, estão sendo arrecadados roupas e alimentos para serem distribuídos para as famílias vítimas dos estragos. Informações pelos telefones (55) 99109-7743 e (55) 99117-7847. Veja a situação em outras cidades da região:

Vento atingiu 134 Km/h em Cruz Alta Foto: Prefeitura de Cruz Alta / Divulgação

São Gabriel

Segundo os bombeiros, muitas árvores caíram na fios da rede elétrica.

Caçapava

Conforme os bombeiros, casas destelhadas e registro de granizo na Vila Frigorifico

Agudo

De acordo com bombeiros, pequenos danos nos telhados.

Cacequi

A Brigada Militar informou que houve árvores e fios de energia caídos. A cidade está sem luz, e algumas casas foram destelhadas. A prefeitura está fazendo levantamento de quantas pessoas foram atingidas.

São Francisco de Assis

A BM informou que houve queda de granizo, de árvores e de fios de energia, e casas descobertas. A Rua 13 de Janeiro, principal da cidade, ficou bloqueada. Na Praça Italiano quase todas as árvores caíram. A cidade está sem telefonia móvel, sem luz e, com isso, sem água.

São João do Polêsine

Conforme a BM, houve rajadas de vento forte de madrugada, queda de árvores. A cidade ficou sem luz até por volta das 9h

Itaara

De acordo com relato de moradores, houve casas destelhadas e árvores caíram. Para quem teve danos em casas e precisa de ajuda, há distribuição de lonas no Ginásio da Escola Pinto Ribas.

Santiago

112 casas foram destelhadas no município. Foram mais de 3,5 mil metros quadrados de lona distribuídos. As aulas em todas as escolas do município foram suspensas nesta quinta e sexta-feira. Houve queda de energia elétrica e danos nas linhas telefônicas.

Júlio de Castilhos

A Defesa Civil está atendendo as famílias que tiveram casas atingidas e distribuindo lonas nas comunidades. 15 pessoas estão alojadas no Ginásio Mário de Vargas. A unidade da Estratégia de Saúde da Família Centro Baixo sofreu muitos danos e não está fazendo atendimentos. Quem precisa de atendimento deve procurar o Ambulatório Central.

Foto: Prefeitura de Júlio de Castilhos / Divulgação

Nova Esperança do Sul

Várias casas foram danificadas e a estrada de acesso ao município está bloqueada por causa da queda de árvores. A cidade está sem energia elétrica. A prefeitura pediu lonas para a administração de Santiago.

Rosário do Sul

A tempestade também provocou estragos em Rosário no Sul. A cidade também registrou danos nas linhas telefônicas e falta de energia elétrica. A BR-290 está com bloqueio parcial por causa da queda de árvores.

Tupanciretã

A cidade, que já está em emergência devido aos danos da tempestade de 1º de outubro, teve 200 casas atingidas na madrugada passada pelos fortes ventos. Duas foram totalmente destruídas. Entre as escolas, duas das sete instituições municipais tiveram aulas suspensas

Jaguari

O Clube Santo Ivo foi destruído nesta madrugada

Foto: Eduardo Picoli / Arquivo Pessoal

Faxinal do Soturno

Quatro escolas municipais e uma estadual tiveram destelhamento e cerca de 12 árvores caídas. Energia elétrica já foi restabelecida e aulas devem normais na sexta-feira.

Pinhal Grande

Pelo menos 20 casas foram destelhadas na cidade, a maioria na localidade de Sobrado, no interior.

Nova Palma

Casas foram destelhadas e houve quedas de postes de árvores.

Dilermando de Aguiar

Casas foram destelhadas no interior do município. Ainda há pessoas sem energia elétrica.

São Pedro do Sul

Cerca de 60 casas tiveram destelhamento parcial. Até a noite desta quinta-feira, a população estava sem luz.

Quevedos

A cidade registrou falta de luz .