Dupla troca tiros com policiais militares em Santa Maria

Dois homens, após fuga de uma abordagem policial, trocaram tiros com a Brigada Militar (BM) na noite de sábado, em Santa Maria.

Segundo informações da BM, a dupla andava vagarosamente em um Ford Fiesta de cor prata, com placa de Porto Alegre. Eles andavam pela Rua 1, no Bairro Salgado Filho, Região Norte.

Quando os policiais militares iriam abordar o veículo, eles fugiram até o final da rua. Depois, a dupla desceu do carro atirando contra a guarnição. Eles correram em direção a um mato e fugiram.

A Brigada Militar constatou que o veículo era roubado e as placas eram clonadas. No interior do Fiesta foram encontrados um revólver de calibre 38, 23 buchas de uma substância semelhante a cocaína, R$ 900 (em notas de de valor baixo), um celular e uma carteira com documentos.

O carro foi recuperado e os suspeitos ainda não foram localizados.